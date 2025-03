Il sistema di risarcimento diretto rappresenta una svolta nella gestione degli incidenti stradali, con l’obiettivo di rendere più rapida ed efficiente la procedura di indennizzo per gli automobilisti. Introdotto nel 2007 con il Decreto Bersani, consente al danneggiato di rivolgersi direttamente alla propria compagnia di assicurazione auto, semplificando notevolmente le pratiche rispetto al tradizionale risarcimento indiretto.

La procedura per ottenere l’indennizzo diretto si articola in alcune fasi chiave. Dopo la segnalazione del sinistro alla propria compagnia assicurativa, questa avvia un processo di valutazione che include perizie tecniche e la raccolta di documentazione. Una volta stabilita l’entità del danno, l’assicuratore del danneggiato provvede al pagamento, coprendo spese di riparazione, costi medici e altri danni correlati. Parallelamente, le compagnie assicurative regolano i conti attraverso un sistema di compensazione reciproca.

Tuttavia, il sistema diretto è applicabile solo in specifiche circostanze. È necessario che l’incidente avvenga in Italia tra veicoli registrati e assicurati nel paese, con un massimo di due mezzi coinvolti. Inoltre, le lesioni personali devono essere inferiori al 9% di invalidità permanente e non devono essere coinvolti pedoni o ciclisti. In assenza di tali requisiti, si ricorre al risarcimento indiretto.

Alcuni scenari escludono l’applicabilità del sistema diretto, come i casi di responsabilità condivisa tra più soggetti o incidenti che coinvolgono pedoni. Inoltre, se il responsabile del sinistro non dispone di una copertura assicurativa, il danneggiato può ricorrere alla propria polizza solo se sono incluse garanzie aggiuntive come Kasko o Collisione, oppure rivolgersi al Fondo di Garanzia per le vittime della strada.

Infine, è importante sottolineare che alcune compagnie assicurative, non aderendo al sistema di risarcimento diretto, possono offrire premi più competitivi. Tuttavia, ciò comporta una gestione più complessa dei sinistri. La scelta della polizza richiede quindi un’attenta valutazione delle diverse proposte, considerando le proprie necessità e il livello di servizio desiderato.