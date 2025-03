Una recente sentenza Cassazione ha introdotto un cambiamento epocale nel settore delle assicurazioni auto, garantendo una maggiore tutela per i proprietari di veicoli datati coinvolti in incidenti stradali. Secondo la decisione del 2023, chi subisce un sinistro senza colpa ha il diritto di ottenere la riparazione completa del proprio veicolo, anche se il costo supera il valore commerciale dell’auto danneggiata. Questo rappresenta un allontanamento dalla prassi consolidata, che limitava il risarcimento danni al valore di mercato del veicolo, spesso costringendo i proprietari a rottamare il mezzo.

La nuova interpretazione giurisprudenziale consente al danneggiato di scegliere la riparazione anziché l’acquisto di un veicolo equivalente, purché ci siano “serie ed apprezzabili ragioni”. Tuttavia, questa opzione non deve tradursi in un arricchimento ingiustificato: l’auto riparata non può acquisire un valore superiore a quello precedente al sinistro.

Nonostante l’importanza di questa evoluzione normativa, le compagnie di assicurazione auto hanno fissato limiti di rimborso, generalmente compresi tra 2.000 e 3.000 euro oltre il valore commerciale del veicolo. Nei casi in cui le riparazioni superino tali soglie, gli automobilisti potrebbero essere costretti a intraprendere azioni legali, affrontando costi e tempi lunghi.

Questa svolta potrebbe avere un impatto significativo sui premi assicurativi, specialmente per i veicoli più datati. Le statistiche indicano già un incremento del 5% nell’ultimo anno e del 12,6% nel triennio, con preventivi online che mostrano costi più elevati per assicurare veicoli vecchi rispetto ai modelli più recenti. Sebbene questa decisione rappresenti un passo avanti nella tutela degli automobilisti, solleva interrogativi sulla sostenibilità economica del sistema assicurativo e sulla reale capacità dei danneggiati di far valere i propri diritti senza dover affrontare lunghe battaglie legali.