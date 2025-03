Centinaia di migliaia di auto del gruppo Stellantis sono al centro di un massiccio richiamo veicoli in Francia, in seguito alla scoperta di un rischio incendio legato a gravi difetti nel sistema di raffreddamento dei motori. I modelli coinvolti includono le Citroën C3 IV, le Peugeot 208 II, e diversi veicoli Opel, tra cui Corsa, Crossland X e Grandland, venduti tra il 2022 e il 2024.

Richiamo auto: le motivazioni

Il problema, evidenziato da un rapporto del 7 marzo 2025, riguarda le bocchette di raffreddamento del jet d’olio, che, in caso di rottura, possono compromettere il corretto raffreddamento e dei pistoni. Questo difetto può portare a perforazioni nel carter motore, causando perdite d’olio che, entrando in contatto con il tubo di scarico ad alte temperature, potrebbero innescare incendi nel vano motore.

Stellantis alle prese con molti richiami

Per affrontare questa emergenza, Stellantis ha predisposto controlli gratuiti presso i concessionari autorizzati, invitando i proprietari dei veicoli interessati a effettuare verifiche immediate. La tempestività degli interventi sarà cruciale per evitare potenziali incidenti e garantire la sicurezza degli automobilisti.

Questo richiamo rappresenta una nuova sfida per il colosso automobilistico, che in passato ha già affrontato problematiche significative, come il caso degli airbag Takata e dei motori PureTech. La gestione della crisi avrà un impatto non solo economico, ma anche sulla reputazione del gruppo, in un mercato sempre più focalizzato su sicurezza e affidabilità.