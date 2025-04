ReVolt Motors, una giovane startup texana, sta ridefinendo il futuro del trasporto pesante con il suo innovativo camion ibrido, promettendo un risparmio di carburante del 40% e un’autonomia che raggiunge 1.900 Km. La soluzione proposta, basata sulla tecnologia EREV (Extended Range Electric Vehicle), combina la sostenibilità dell’elettrico con la praticità del diesel tradizionale, unendo efficienza e innovazione.

Il sistema ibrido intelligente di ReVolt si distingue per un design tanto semplice quanto efficace: il classico telaio Peterbilt 579 viene trasformato attraverso la sostituzione della trasmissione e degli assi motore con un generatore di grandi dimensioni, batterie e assi elettrici. Il motore diesel, mantenuto solo per generare energia elettrica, consente di alimentare il sistema, garantendo così operazioni completamente elettriche in aree urbane e un uso combinato per i lunghi tragitti interstatali.

Page Trucking, il primo cliente commerciale, sta testando questa tecnologia nel trasporto di materiali pericolosi e prodotti agricoli, con l’opzione di espandere la flotta. Questo approccio rappresenta una soluzione ponte ideale per le aziende che cercano di ridurre consumi ed emissioni senza dover attendere infrastrutture di ricarica completamente sviluppate.

La strategia di ReVolt è ulteriormente rafforzata dalla presenza nel team di ex ingegneri di Hyliion, un’altra azienda di Austin che aveva precedentemente esplorato questa strada. Se i test confermeranno le aspettative, il camion ibrido di ReVolt potrebbe diventare un punto di riferimento per un settore in rapida evoluzione, contribuendo in modo significativo alla sostenibilità del trasporto su strada.