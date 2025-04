Renault ha svelato una nuova era del design automobilistico con la presentazione della Renault R17 electric restomod alla prestigiosa Milano Design Week 2025. Questo capolavoro, che fonde passato e futuro, è il risultato di una collaborazione unica tra il team di design Renault e il visionario Ora ïto, noto per le sue creazioni avanguardistiche. L’evento, ospitato nell’area Rnlt Milano, ha rappresentato un omaggio allo spirito innovativo del marchio francese.

Con un approccio che unisce tradizione e tecnologia sostenibile, la Renault R17 electric restomod si distingue come un esempio perfetto di equilibrio tra l’eredità storica e l’innovazione contemporanea. Questo modello, reinterpretazione elettrica di un’icona degli anni ’70, si presenta con un design che mantiene le linee caratteristiche dell’originale, arricchite da dettagli moderni e materiali ecosostenibili. Tra gli elementi di spicco troviamo:

Un design esterno che rende omaggio all’estetica originale, integrando elementi contemporanei

Un abitacolo completamente rinnovato, realizzato con materiali eco-compatibili

Un powertrain interamente elettrico, simbolo dell’impegno di Renault verso una mobilità più sostenibile

Dettagli esclusivi firmati da Ora ïto, che donano alla vettura un tocco di esclusività

Questo progetto non è solo un tributo al passato, ma un manifesto della visione di Renault per il futuro delle auto elettriche. Sebbene si tratti di un prototipo unico non destinato alla produzione in serie, la R17 electric restomod rappresenta un importante passo avanti nella strategia del marchio, che mira a reinterpretare i modelli storici attraverso la lente dell’elettrificazione. L’obiettivo è dimostrare come il design possa fungere da linguaggio universale, capace di connettere epoche diverse e celebrare l’eredità automobilistica senza sacrificare l’innovazione tecnologica.

Un dettaglio curioso che aggiunge fascino a questa vettura riguarda il nome del modello originale. Negli anni ’70, per evitare il numero 17, considerato sfortunato in Italia, la Renault 17 fu commercializzata come R177. Questo aneddoto sottolinea l’attenzione ai dettagli culturali e storici che caratterizza il marchio.

La presentazione della Renault R17 electric restomod alla Milano Design Week non è solo un evento, ma una celebrazione della capacità di Renault di innovare rispettando le proprie radici. Con questa concept car, il marchio francese dimostra che tradizione e innovazione possono convivere in perfetta armonia, offrendo una visione ispiratrice per il futuro della mobilità sostenibile.