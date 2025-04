L’eleganza si unisce alla mobilità sostenibile nella nuova Renault 5 E-Tech Electric Roland-Garros, un’auto elettrica che ridefinisce il concetto di esclusività e raffinatezza. Questa edizione speciale, nata dalla collaborazione con il celebre torneo di tennis parigino, rappresenta una sintesi perfetta tra tecnologia avanzata, design distintivo e rispetto per l’ambiente.

Disponibile al prezzo di 36.400 euro, la Renault 5 E-Tech Electric Roland-Garros è già prenotabile dai possessori del R5 Roland-Garros R Pass e presto sarà accessibile a tutti gli appassionati. Grazie alla sua batteria da 52 kWh, questa vettura offre un’autonomia di 410 km secondo il ciclo WLTP, garantendo una guida prolungata senza compromessi.

Design unico e dettagli ispirati al Roland-Garros

La carrozzeria della Renault 5 E-Tech Electric Roland-Garros è impreziosita dalla livrea Grigio Scisto Satinato, una tonalità esclusiva per questa versione. Il tetto nero crea un contrasto raffinato con il profilo argentato satinato, mentre i cerchi in lega diamantati neri da 18 pollici aggiungono un tocco di sportività. Particolari come la grafica “Croce di Sant’Andrea” sulle portiere anteriori, ispirata all’architettura dello stadio parigino, e il logo Roland-Garros posizionato strategicamente, sottolineano l’unicità di questa edizione.

Interni sostenibili e sofisticati

All’interno, la vettura esprime un connubio di comfort e sostenibilità. I sedili sono rivestiti in tessuto grigio chiaro riciclato, arricchiti da traforature e inserti laterali in refined blue. Il logo Roland-Garros, ricamato sugli schienali anteriori, conferisce un tocco distintivo, mentre la plancia, decorata con una fascia retroilluminata con la scritta “Roland Garros Paris”, aggiunge un’atmosfera moderna e accogliente. Un dettaglio particolarmente originale è la leva del cambio e-pop shifter, ispirata all’impugnatura delle racchette da tennis, che celebra ulteriormente il legame con il torneo.

Tecnologia all’avanguardia e produzione locale

Basata sulla piattaforma AmpR Small, la Renault 5 E-Tech Electric Roland-Garros offre una guida dinamica grazie al retrotreno multilink e al motore elettrico da 110 kW (150 CV). La vettura è prodotta nella Manufacture Ampere di Douai, all’interno del polo ElectriCity, e vanta la certificazione Origine France Garantie, che attesta la qualità costruttiva e il valore aggiunto locale.

Un simbolo di stile e innovazione

La Renault 5 E-Tech Electric Roland-Garros non è solo un’auto elettrica, ma un vero e proprio oggetto di design pensato per gli intenditori. Coniugando prestazioni elevate, autonomia di 410 km e un’estetica raffinata, questa edizione speciale celebra il legame tra il marchio francese e il mondo dello sport, offrendo un’esperienza di guida che è al tempo stesso esclusiva e rispettosa dell’ambiente.