Una nuova rivoluzione si prepara nel panorama delle auto elettriche con l’arrivo della Renault 4 E-Tech Electric. Questo modello, che rappresenta un perfetto equilibrio tra design iconico e tecnologia moderna, sarà disponibile in Italia a partire dal 2025, dopo il debutto ufficiale al Salone di Parigi nell’ottobre 2024. La vettura si distingue per le sue dimensioni generose, con una lunghezza di 4,14 metri che offre un bagagliaio di ben 420 litri, ideale per chi cerca praticità senza rinunciare allo stile.

Renault 4, le caratteristiche

Basata sulla piattaforma AmpR Small, condivisa con la Renault 5 elettrica, questa auto elettrica sarà disponibile in due motorizzazioni. La versione entry-level offre un motore da 90 kW abbinato a una batteria da 40 kWh, per un’autonomia di 308 km. La variante più performante raggiunge i 110 kW di potenza e offre un’autonomia di 409 km grazie alla batteria da 52 kWh. Una gamma completa che si articola negli allestimenti Evolution, Techno e Iconic, con prezzi Renault 4 che partono da 29.900 euro per la versione base fino a 36.900 euro per il top di gamma.

Un aspetto innovativo della nuova R4 è il sistema di ricarica bidirezionale da 11 kW in corrente alternata, che supporta la tecnologia V2L, permettendo di utilizzare l’energia della batteria per alimentare dispositivi esterni. Questa funzionalità rende la vettura particolarmente versatile e adatta alle esigenze quotidiane, sia per l’uso urbano che per i viaggi più lunghi.

Il prezzo

Renault ha inoltre pensato a soluzioni finanziarie per agevolare l’acquisto: un piano che prevede un anticipo di 8.340 euro e rate mensili da 179,98 euro (TAN 3,00%, TAEG 4,03%). Un’opportunità che rende accessibile questa icona del futuro a un pubblico sempre più ampio.

Con la Renault 4 E-Tech Electric, il marchio francese rafforza la sua posizione nel segmento delle motorizzazioni Renault elettriche, offrendo un’auto che unisce tradizione e innovazione, efficienza e sostenibilità. Un modello destinato a segnare una nuova era nella mobilità green.