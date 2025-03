Rc Auto: un salasso che non conosce tregua. Dal gennaio 2021 al luglio 2024, i costi delle polizze di assicurazione auto hanno registrato un incremento medio del 12,6%, secondo i dati dell’Ivass. Questo ha portato il premio medio a sfiorare i 400 euro, segnando una brusca inversione di tendenza rispetto al periodo 2014-2021, quando i premi erano calati del 25,3%.

Geografia dei costi assicurativi: l’Italia si conferma un mosaico di disparità. Napoli domina la classifica delle città più care con un premio medio di 600 euro, seguita da Prato (586 euro) e Caserta (537 euro). Al contrario, Enna è la città più economica, con una media di 293 euro. A livello regionale, gli aumenti più significativi si sono registrati nel Centro Italia (+15,5%), seguiti dal Nord (+14%) e dal Sud (+11%).

Chi paga di più: i giovani automobilisti, soprattutto i neopatentati, sono i più colpiti. Per gli under 25, l’incremento ha superato il 20%, mentre per gli over 60 si è fermato al 12%. Anche chi gode di una prima classe bonus-malus non è immune: i premi per questa categoria sono cresciuti del 13% nel periodo considerato, con ulteriori variazioni legate alle garanzie accessorie e alla provincia di residenza.

L’impatto economico: il Codacons stima che gli aumenti dei premi assicurativi abbiano generato una spesa aggiuntiva di 1,7 miliardi di euro rispetto al 2021. Se nel 2021 la polizza media costava 364 euro, nel novembre 2024 il prezzo è salito a 416 euro, con un incremento di 52 euro per contratto. Un peso che si aggiunge agli altri costi di gestione dell’auto, in un contesto economico già provato dall’inflazione.