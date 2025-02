Due icone leggendarie del motorsport, la Lancia Stratos Gr.4 Alitalia del 1974 e la Delta HF Integrale Gruppo A del 1992, saranno protagoniste all’Autoworld Museum di Bruxelles. Questi gioielli, provenienti dal prestigioso Heritage Hub di Stellantis Heritage, sono il cuore pulsante della mostra “Rally Legends – From Dust to Glory”, in programma dal 28 febbraio al 21 aprile 2025.

Lancia al Rally Legends

La Stratos, simbolo indiscusso dell’eccellenza italiana, celebra quest’anno il 50° anniversario del suo primo titolo mondiale nel 1975. Con il suo design avveniristico firmato Gandini per Bertone e il potente motore Ferrari V6 da 300 CV, questa vettura ha segnato un’epoca, vincendo tre titoli mondiali consecutivi tra il 1974 e il 1976. La sua iconica livrea Alitalia rimane una pietra miliare nel mondo delle competizioni.

Accanto alla Stratos, la Delta HF Integrale del 1992 rappresenta l’apice della tecnologia e del dominio Lancia nei rally degli anni ’80 e ’90. Con una trazione integrale all’avanguardia e un motore capace di oltre 300 CV, questa Evoluzione 16V ha scritto la storia, contribuendo ai sei titoli mondiali costruttori e quattro piloti del marchio. Un’auto che ha ridefinito gli standard del rally.

Un’esposizione gustosa

L’esposizione si svolgerà nel maestoso Palais Mondial, offrendo ai visitatori un viaggio emozionante attraverso le tappe più iconiche del Campionato Mondiale Rally, con un focus speciale sull’epoca del Gruppo B. Una celebrazione del marchio Lancia, il più titolato nella storia del WRC, con ben dieci campionati costruttori all’attivo.