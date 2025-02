La FIA ha dimostrato una volta di più la sua determinazione nel mantenere standard di comportamento esemplari nelle competizioni motoristiche internazionali. Durante il Rally di Svezia, il pilota francese Adrien Fourmaux è stato sanzionato con una multa di 10.000 euro per aver utilizzato un’espressione considerata un linguaggio inappropriato. L’episodio si è verificato in un’intervista, quando Fourmaux ha pronunciato la frase “la jodimos ayer“, traducibile come “l’abbiamo rovinata ieri“, riferendosi a una serie di errori avvenuti durante la gara.

Nonostante l’intento non offensivo dichiarato dal pilota, la Federazione ha applicato rigorosamente il Codice Sportivo Internazionale, che vieta l’uso di termini offensivi o inadeguati negli eventi sportivi. Questo approccio sottolinea la volontà della FIA di promuovere un ambiente rispettoso e inclusivo, considerando l’ampia diversità culturale del pubblico che segue il motorsport.

La decisione presa nel Rally di Svezia non solo ha messo in evidenza il ruolo dei piloti come modelli per le giovani generazioni, ma ha anche lanciato un messaggio chiaro sull’importanza di un comportamento adeguato. La sanzione potrebbe inoltre stabilire un precedente significativo per futuri casi di violazione delle regole linguistiche, rafforzando l’impegno della FIA nel tutelare l’integrità delle competizioni. Fourmaux, pur avendo espresso il suo rammarico, rischia ulteriori 20.000 euro di multa in caso di recidiva, evidenziando come la Federazione non tolleri deroghe al rispetto delle norme.