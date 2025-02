Non è necessario possedere un dottorato per rivoluzionare il mondo dei motori. Questa è la filosofia di Bob Maddox, un inventore autodidatta dell’Oregon che ha conquistato il pubblico con le sue creazioni straordinarie. Soprannominato il Crazy Rocketman, Maddox è diventato una celebrità grazie ai suoi spettacolari motori a impulsi, capaci di trasformare veicoli ordinari in vere opere d’arte in movimento.

Il suo viaggio creativo ha avuto inizio negli anni ’90, quando si è imbattuto in un’enciclopedia che descriveva il motore della V-1 buzz bomb tedesca. Da quel momento, Bob Maddox ha affinato le sue abilità, costruendo motori che raggiungono temperature di 1500 gradi Fahrenheit e producono un rombo che richiama le dragster.

La sua creazione più iconica, il “Beast“, è un go-kart dotato di tre motori a impulsi alimentati da un sistema innovativo chiamato “flux capacitor“. Questo veicolo utilizza una miscela di propano liquido e diesel per generare esplosioni a una frequenza di 108 volte al secondo, garantendo una spinta senza pari.

La popolarità di Maddox è esplosa nel 2022, quando i suoi video su YouTube motori hanno raggiunto oltre mezzo milione di iscritti. Girati con un semplice iPhone, questi video mostrano il suo approccio artigianale e il suo entusiasmo contagioso, trasformando la sua passione in un’attività commerciale di successo.

Per Bob Maddox, i suoi motori non sono solo macchine: sono strumenti musicali e simboli di libertà creativa. Nonostante l’inefficienza e la rumorosità, rappresentano la sua visione unica di veicoli personalizzati. Il suo obiettivo rimane chiaro: continuare a stupire il mondo con invenzioni sempre più audaci e spettacolari.