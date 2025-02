Quattrocentocinquanta cavalli di potenza e un peso di soli 1.200 kg: questi sono i numeri che definiscono la straordinaria Prodrive P25, un restomod in edizione ultra-limitata che reinterpreta la leggendaria Subaru Impreza 22B. Questo capolavoro meccanico, capace di uno scatto da 0 a 100 km/h in appena 2,8 secondi, sarà presto protagonista di un’asta Bonhams, dove potrebbe raggiungere quotazioni tra i 580.000 e i 690.000 euro.

Lo zampino di Prodrive dietro alla Subaru Impreza

Dietro questa creazione c’è la firma di Prodrive, celebre per aver guidato il team ufficiale Subaru nei rally per quasi vent’anni. Al centro di tutto, il motore boxer EJ25, un’icona che, grazie a un’accurata revisione e all’aggiunta di un turbocompressore Garrett, eroga oltre 450 CV e più di 600 Nm di coppia. La trasmissione è affidata a un cambio sequenziale X-Shift a sei rapporti, controllato da una leva posizionata a destra del volante, mentre un differenziale centrale elettronico regolabile garantisce un’esperienza di guida personalizzabile.

L’utilizzo intensivo della fibra di carbonio per la carrozzeria ha permesso di mantenere il peso complessivo incredibilmente basso. L’esemplare in asta si distingue per dettagli esclusivi come il tetto, il cofano, l’alettone e gli specchietti in carbonio a vista, che creano un contrasto unico con la verniciatura argentata. Anche l’impianto frenante è stato progettato su misura per massimizzare le prestazioni.

Interni raffinati

All’interno, la Prodrive P25 offre un mix perfetto di lusso e sportività. Gli interni sono rifiniti in pelle e Alcantara, mentre la strumentazione completamente digitale comprende due display: uno per il quadro strumenti e l’altro per l’infotainment, per un’esperienza di guida all’avanguardia.

Prodotta in soli 25 esemplari, questa vettura rappresenta il punto d’incontro tra l’eredità rallystica della Subaru e le tecnologie automobilistiche più moderne. La Prodrive P25 non è solo un’auto, ma una vera e propria opera d’arte su quattro ruote, pronta a conquistare un nuovo fortunato proprietario.