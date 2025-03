Una rarissima Chevrolet Corvette del 1961, un’autentica icona dell’industria automobilistica americana, è stata recentemente messa all’asta su eBay con un’offerta iniziale simbolica di 1 dollaro e senza prezzo di riserva. Conservata per ben 50 anni dallo stesso proprietario, questa straordinaria auto d’epoca si presenta in condizioni estetiche eccellenti, nonostante necessiti di un intervento di restauro auto per tornare a pieno regime. Il fascino di questo modello ha già catturato l’interesse di collezionisti e appassionati da tutto il mondo.

A cielo aperto

Ciò che rende questo esemplare unico è la presenza dell’hardtop Corvette originale, un optional raro che, all’epoca, comportava un costo aggiuntivo di 236 dollari. Questo dettaglio, unito all’assenza di problemi di corrosione – spesso una sfida per le vetture storiche – accresce il valore collezionistico del veicolo. Nonostante l’auto non sia attualmente in grado di avviarsi, mantiene la sua manovrabilità di base, permettendo movimenti e sterzate senza difficoltà.

L’asta, che si concluderà a breve, ha già superato la soglia dei 10.000 dollari nei primi giorni, segno del forte interesse del mercato. La scelta di non fissare un prezzo minimo ha alimentato una competizione serrata tra gli acquirenti, tutti attratti dall’opportunità di possedere un pezzo di storia automobilistica americana.

Chevrolet Corvette: mito a stelle e strisce

Il futuro proprietario non acquisterà semplicemente un’automobile, ma un simbolo autentico degli anni ’60, quando la Corvette incarnava il culmine dell’innovazione e del design statunitense. Nonostante gli interventi meccanici necessari, il potenziale di questa Chevrolet Corvette resta intatto, promettendo di trasformarsi in un investimento di grande valore per chi saprà apprezzarne l’importanza storica.