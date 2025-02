La Citroën C5 X, un modello pensato per stupire, ha purtroppo incontrato un destino commerciale tutt’altro che brillante in Europa. Con un design che combina elementi di berlina, station wagon e SUV, questo crossover segmento D non è riuscito a conquistare il cuore degli automobilisti europei, molti dei quali preferiscono opzioni più convenzionali come la C5 Aircross.

Citroën C5 X, un caso emblematico

Il caso più emblematico proviene dal mercato auto Polonia, dove un esemplare equipaggiato con il motore PureTech da 1.2 litri e 130 CV è rimasto invenduto per ben quattro anni in uno showroom di Gliwice. Nemmeno una drastica riduzione di prezzo di oltre 8.000 euro è bastata a suscitare interesse tra i potenziali acquirenti, evidenziando una problematica di fondo nella strategia di posizionamento del modello.

Le cause dell’insuccesso

Tra le cause dell’insuccesso spiccano la natura controversa del motore, afflitto da problemi tecnici nella sua prima versione, e un design che, pur audace, non si allinea con le preferenze europee. A peggiorare la situazione, Citroën è stata costretta a ridimensionare la gamma, riducendo gli allestimenti e limitando le opzioni di motorizzazione. Neppure garanzie estese fino a 10 anni o 175.000 chilometri sono riuscite a invertire la tendenza.

Il futuro della C5 X appare incerto, sollevando interrogativi sulla capacità del marchio di adattarsi a un mercato europeo sempre più competitivo e dominato da tendenze consolidate. Una lezione amara, ma forse necessaria, per riconsiderare le priorità progettuali e di marketing nel segmento D.