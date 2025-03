Potenza e controllo, un equilibrio che sembra sfuggire anche alle auto più avanzate, come dimostra il primo incidente in pista della Xiaomi SU7 Ultra. Con i suoi oltre 1.500 cavalli e un’accelerazione fulminea da 0 a 100 km/h in meno di 2 secondi, questa berlina elettrica di lusso ha impressionato per le sue prestazioni auto, ma ha anche messo in luce i rischi legati a una guida inadeguata di veicoli così potenti.

L’incidente, verificatosi il 9 marzo su una pista cinese e ripreso in un video virale su Weibo, ha visto il conducente perdere il controllo della vettura in frenata, schiantandosi contro una barriera di pneumatici a una velocità di oltre 120 km/h. Sebbene i danni siano stati ingenti – cofano, paraurti e fari distrutti – gli airbag frontali hanno evitato conseguenze fisiche gravi per il conducente.

Presentata ufficialmente il 27 febbraio 2025, la Xiaomi SU7 Ultra ha subito riscosso un successo commerciale, con un prezzo di lancio di 529.900 yuan (circa 72.800 dollari) e ben 10.000 ordini nelle prime due ore. Tuttavia, le preoccupazioni sulla sicurezza, già sollevate con la versione standard per la scarsa efficacia dei freni in condizioni di pista, non si sono fatte attendere. Per ridurre i rischi, Xiaomi ha introdotto limitazioni software nelle prime consegne, abbassando la velocità massima a 140 km/h e limitando la potenza a 900 CV fino al completamento dei primi 300 km.

Consapevole delle sfide legate alla gestione di un’auto elettrica così performante, il CEO Lei Jun ha esortato i clienti a partecipare al programma Elite Driving Training, un’iniziativa mirata alla formazione guida per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del veicolo. Con dimensioni generose (5.115 mm di lunghezza, 1.970 mm di larghezza e 1.465 mm di altezza) e una configurazione a tre motori elettrici che erogano complessivamente 1.138 kW e 1.770 Nm di coppia, la SU7 Ultra rappresenta un concentrato di tecnologia e potenza.

L’incidente su pista evidenzia un nodo cruciale per il futuro delle berline elettriche ad alte prestazioni: il delicato equilibrio tra innovazione, sicurezza e responsabilità. La sfida per Xiaomi e altri produttori sarà quella di educare i propri clienti, combinando tecnologie avanzate con una maggiore consapevolezza dei limiti e delle capacità dei veicoli.