Il mercato automobilistico europeo sta attraversando una fase di cambiamento profondo, in cui i prezzi auto stanno subendo aumenti significativi. Tra il 2022 e il 2023, l’inflazione ha registrato rispettivamente l’8,1% e il 5,7%, mentre gli stipendi restano fermi, rendendo sempre più difficile l’acquisto di veicoli per molti consumatori. Le auto elettriche, che fino a poco tempo fa rappresentavano un’opzione più economica grazie alla concorrenza e ai progressi tecnologici, potrebbero vedere un’inversione di tendenza a causa dei nuovi dazi UE sulle importazioni cinesi. Tesla, ad esempio, è ora soggetta a un dazio del 7,8%, mentre per i veicoli MG l’imposta arriva al 35,3%.

Una trasformazione evidente

La trasformazione del mercato è evidente anche nei modelli più popolari. La nuova Lancia Ypsilon, ad esempio, ha subito un aumento significativo del prezzo base, passando da 14.600 a 24.900 euro, con un incremento di 24 cm in lunghezza e dotazioni più ricche, spostandosi così in un segmento superiore. D’altro canto, la Citroën C3 ha adottato un approccio più contenuto, evolvendosi da utilitaria a piccola crossover con un aumento di prezzo di soli 890 euro, nonostante le dimensioni maggiori. Anche la C3 Aircross ha visto un incremento dimensionale (+24 cm) e l’aggiunta di due posti nella terza fila, mantenendo un aumento minimo di prezzo di appena 140 euro.

Il futuro resta incerto

Il futuro delle auto a batteria rimane incerto. Sebbene i prezzi siano diminuiti negli ultimi anni, le politiche protezionistiche dell’Unione Europea e i rigorosi standard di emissioni di CO2 previsti per il 2025 potrebbero rappresentare una sfida per i costruttori. Le sanzioni per il mancato rispetto dei target di emissione rischiano di tradursi in costi elevati per le case automobilistiche, con possibili ripercussioni sui consumatori. Al momento, le auto elettriche continuano a essere una scelta vantaggiosa, ma l’evoluzione delle politiche commerciali e l’incertezza sui futuri incrementi di prezzo potrebbero ridisegnare il panorama del settore nei prossimi anni.