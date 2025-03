Un’opportunità unica nel mondo delle supercar sta per attirare l’attenzione di collezionisti e appassionati. RM Sotheby’s ha annunciato un’asta straordinaria a Monaco, dove un intero lotto di veicoli esclusivi sarà messo in vendita. Al centro di questa eccezionale offerta troviamo sei modelli di Porsche 911 GT3, appartenenti alla generazione 991, e un imponente camion MAN TGX da 640 CV con rimorchio Rolfo Auriga.

Tra le vetture in evidenza, spicca una delle rarissime Porsche 911 R, prodotta in edizione limitata e contrassegnata dal numero 698. Questo modello, che combina la potenza della GT3 RS con una trasmissione manuale, rappresenta un connubio di performance e design essenziale. Un esemplare simile è stato venduto lo scorso anno per 575.000 dollari, lasciando intendere che il valore complessivo del lotto potrebbe facilmente superare il milione di dollari.

Oltre alla 911 R, il pacchetto include altre vetture di prestigio: una Porsche 911 GT3 Cup e una Porsche 911 GT3 R, entrambe mai utilizzate in competizioni, ideali per eventi come la 24 Ore del Nürburgring. A completare l’offerta troviamo una 911 GT3 generazione 991.2, una 911 GT3 RS con Weissach Pack e una 911 GT3 Touring, tutte in condizioni praticamente nuove e con chilometraggi minimi.

Ciò che rende questa asta imperdibile non è solo la qualità e l’esclusività delle auto, ma anche la possibilità di acquisire una collezione completa con un unico investimento. Questo tipo di offerta rappresenta una rarità assoluta nel mercato delle asta auto sportive, dove l’assemblaggio di una collezione simile richiederebbe anni di ricerca e passione.

RM Sotheby’s non ha ancora fornito una stima ufficiale del valore del lotto, ma è evidente che questo evento rappresenterà un momento storico per gli appassionati del marchio tedesco e per i collezionisti di lusso. Possedere una collezione di questo calibro non è solo un investimento, ma un vero e proprio tributo alla tradizione e all’eccellenza automobilistica.