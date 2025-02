Il circuito di Interlagos, situato alla periferia di San Paolo, è uno dei templi della velocità. Teatro del Gran Premio del Brasile di Formula 1 dal 1973, ha visto trionfare leggende come Nelson Piquet e Ayrton Senna. Oggi, a scrivere una nuova pagina della sua storia, è la Porsche 911 GT2 RS equipaggiata con il pacchetto aerodinamico Manthey, capace di strappare il record sul giro per auto di serie alla McLaren Senna.

Protagonista dell’impresa è il pilota brasiliano Ricardo Mauricio, che ha migliorato il precedente primato di 1:37.856, registrato proprio con la McLaren Senna, fermando il cronometro a 1:36.967. Un miglioramento di quasi un secondo su un tracciato lungo 4,3 km, caratterizzato da curve tecniche e intense zone di frenata.

Una Porsche GT2 RS con kit Manthey

Il risultato è stato ottenuto grazie a un esemplare privato della Porsche 911 GT2 RS di generazione 991, equipaggiato con il kit Manthey Racing, progettato per ottimizzare l’aerodinamica e la stabilità della vettura. Il video onboard del giro da record mostra velocità di punta fino a 267 km/h, con Mauricio che affronta ogni curva con un controllo millimetrico e qualche accenno di sovrasterzo, rendendo il tutto ancora più spettacolare.

Porsche ha celebrato il successo senza menzionare esplicitamente la rivale britannica, limitandosi a sottolineare come la GT2 RS con il pacchetto Manthey sia ora l’auto stradale più veloce mai registrata sul circuito di Interlagos. Non è la prima volta che questa collaborazione tra Porsche e Manthey porta a risultati straordinari: già nel 2018, un’altra Porsche 911 GT2 RS con specifiche Manthey aveva siglato il record del Nürburgring, mentre nel 2019 lo stesso modello aveva stabilito il primato a Road Atlanta.

Per ora, non è chiaro se altri costruttori tenteranno di sfidare questo nuovo benchmark brasiliano. McLaren, con la sua potenza e il know-how ingegneristico, potrebbe cercare di rispondere, ma il fatto che questo record sia stato stabilito da un’auto privata suggerisce che le case automobilistiche non stiano investendo direttamente su questo tipo di sfida.

Resta il fatto che Porsche e Manthey, ancora una volta, hanno dimostrato di essere una combinazione vincente, alzando l’asticella per le supercar di serie. La palla ora passa a Woking: McLaren accetterà la sfida?