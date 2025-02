Porsche Cayenne compie un passo storico verso l’elettrificazione con la sua quarta generazione completamente elettrica, attesa tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026. Questo SUV elettrico di lusso promette numeri da capogiro: 750 chilometri di autonomia secondo il ciclo WLTP, oltre 800 cavalli di potenza e un sistema di ricarica ultra-rapida a 800V, con un prezzo base fissato a 110.000 euro.

Porsche Cayenne, la prossima generazione 100% elettrica

La nuova Cayenne elettrica, costruita sulla moderna piattaforma PPE del Gruppo Volkswagen, condivisa con Audi Q6 e-tron e Macan elettrico, rappresenta una sintesi di innovazione tecnologica e prestazioni di alto livello. Il design esterno trae ispirazione dalla Taycan, con dettagli come la firma luminosa posteriore che attraversa l’intera larghezza del veicolo, mentre l’abitacolo si trasforma in un vero e proprio salotto hi-tech, grazie a un display digitale da 12,6 pollici per la strumentazione e un touchscreen centrale da 12,3 pollici dedicato all’infotainment.

Nonostante l’arrivo di questa nuova generazione elettrica, Porsche continuerà a offrire la terza generazione della Cayenne con motori termici, che riceverà un aggiornamento per rimanere competitiva. Le versioni endotermiche includeranno ancora motorizzazioni V8 e varianti ibride plug-in, per soddisfare le diverse esigenze della clientela.

Per competere con le più grandi

Con il debutto commerciale previsto per il 2026, la Cayenne elettrica si troverà a competere con rivali come Audi Q8 e BMW X5 nel segmento dei SUV premium elettrici. Tuttavia, con le sue specifiche tecniche all’avanguardia e il prestigio del marchio Porsche, punta a ritagliarsi un ruolo da protagonista in un mercato in rapida evoluzione.

Questa trasformazione segna un momento cruciale nella storia di Porsche, confermando l’impegno del marchio tedesco verso una mobilità sostenibile, senza rinunciare alle prestazioni che ne hanno fatto un’icona mondiale.