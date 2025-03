Una vera rivoluzione nel panorama delle elaborazioni automobilistiche: la leggendaria Porsche 911 si reinventa con un audace engine swap che sta catturando l’attenzione degli appassionati di tutto il mondo.

Protagonista di questa trasformazione è Ben Sipson, un rinomato fabbricatore del settore automotive, che ha deciso di sostituire il motore flat-six della Porsche 996 con un propulsore Honda K24 turbocompresso. Il risultato? Una Porsche 911 capace di sprigionare oltre 500 cavalli, quasi il doppio rispetto ai 256 CV del motore originale.

Il progetto ha richiesto una serie di interventi tecnici sofisticati, tra cui l’adozione di un turbo Pulsar 6262G twin-scroll, una centralina Haltech 1500 Elite e componenti racing come bobine IGN-1a e un intercooler BMW. Per integrare il motore giapponese con la trasmissione Porsche, Sipson ha utilizzato un kit di adattamento sviluppato da Kennedy Engineering Products.

La scelta del motore Honda non è stata casuale. Il K24 è apprezzato per la sua affidabilità, il potenziale di prestazioni elevate e i costi di manutenzione contenuti, rendendolo una soluzione ideale per progetti di engine swap ambiziosi. D’altro canto, il flat-six originale della 996 era noto per problematiche come il bore scoring e guasti all’albero intermedio, che spesso ne compromettevano la longevità.

Ma il genio di Sipson non si ferma qui. Attraverso il suo sito baysidefabrication.com, offre kit completi per replicare questa conversione su altre Porsche 996, aprendo nuove strade nel mondo delle elaborazioni sportive.

Questo progetto rappresenta un perfetto connubio tra ingegno e innovazione, dimostrando come la passione e la tecnica possano superare i confini tradizionali dell’automotive, dando vita a soluzioni che combinano prestazioni eccezionali e praticità.