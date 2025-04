Pirelli ridefinisce il concetto di eccellenza con la quinta generazione del leggendario P Zero, un pneumatico che unisce tradizione e innovazione per rispondere alle esigenze del mercato delle auto premium. Frutto di decenni di ricerca, questo prodotto è stato sviluppato utilizzando l’ausilio dell’intelligenza artificiale e avanzati strumenti di simulazione virtuale, per garantire prestazioni ottimali in ogni condizione.

Impronta a terra bilanciata

Il nuovo P Zero si distingue per un’impronta a terra più bilanciata, migliorando significativamente la tenuta in curva e riducendo gli spazi di frenata. Anche il design è stato rinnovato, con grafiche a contrasto sui fianchi che ne esaltano l’estetica. La gamma è ampia, con oltre 50 varianti disponibili, da 18 a 23 pollici, per soddisfare le esigenze di ogni automobilista.

Un’innovazione di rilievo è rappresentata dal pacchetto Elect, pensato specificamente per la mobilità elettrica e i veicoli ibridi plug-in. Questa tecnologia riduce la resistenza al rotolamento, incrementando l’autonomia delle vetture fino al 10%, e offre un’efficace gestione della coppia elevata, oltre a minimizzare la rumorosità.

Una famiglia che si allarga

Il successo del P Zero è confermato dalle collaborazioni con i principali costruttori automobilistici. Modelli come Lamborghini Urus SE, BMW M5 e Lucid Gravity montano già questa nuova generazione, sottolineando la leadership di Pirelli nel segmento premium, dove equipaggia oltre il 50% delle vetture di alta gamma a livello globale.

La famiglia P Zero include anche varianti specializzate come il P Zero E, il primo pneumatico UHP realizzato con oltre il 55% di materiali naturali o riciclati, e il P Zero R, progettato per massimizzare le performance sportive. Per gli amanti della pista, il P Zero Trofeo RS offre prestazioni straordinarie ed è omologato per la strada, mentre il P Zero Winter 2 garantisce sicurezza e affidabilità anche in condizioni invernali.

Con questa nuova generazione, Pirelli dimostra ancora una volta come la tecnologia avanzata possa coniugarsi con sostenibilità e innovazione, rispondendo alle richieste di un mercato in continua evoluzione.