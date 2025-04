La Peugeot e-208 si conferma come una delle protagoniste del mercato delle compatte elettriche, grazie a una serie di aggiornamenti che ne migliorano ulteriormente le prestazioni senza intaccare il prezzo di listino. Con un’autonomia dichiarata di ben 433 chilometri, superiore di 23 km rispetto al modello precedente, e una potenza di 156 CV, questa vettura rappresenta un passo avanti significativo nel panorama delle auto elettriche.

Il cuore di questo rinnovamento risiede nelle nuove batterie ad alta efficienza, che sono disponibili esclusivamente nella versione con motore da 115 kW. Queste innovazioni consentono di affrontare tragitti più lunghi senza necessità di frequenti ricariche, rispondendo così alle esigenze di una mobilità sempre più sostenibile e orientata al futuro.

Tra le novità più interessanti, spicca l’introduzione del Trip Planner, un sistema avanzato di pianificazione dei viaggi incluso nel pacchetto Vision & Navigation. Questo strumento permette di ottimizzare gli spostamenti tenendo conto della carica residua, delle stazioni di ricarica disponibili lungo il percorso e delle condizioni del traffico, rendendo ogni viaggio più semplice e prevedibile.

Un altro elemento che distingue la Peugeot e-208 è la predisposizione alla tecnologia V2L (Vehicle-to-Load), che trasforma l’auto in un generatore capace di alimentare dispositivi esterni fino a 3,5 kW. Questa caratteristica, particolarmente utile in situazioni di emergenza o per attività all’aperto, rappresenta un ulteriore passo avanti verso l’integrazione tra veicoli e tecnologia domestica.

Dal punto di vista della sicurezza, la gamma si arricchisce con una telecamera ad alta risoluzione che migliora il sistema di frenata d’emergenza. Inoltre, la nuova colorazione Okenite White aggiunge un tocco di modernità e stile, consolidando l’appeal estetico del modello.

Parallelamente, Peugeot ha aggiornato anche le versioni mild hybrid della 208, ora conformi alla normativa Euro 7. Questi modelli combinano motori termici ed elettrici, offrendo potenze di 110 e 145 CV. Questo aggiornamento si inserisce nella strategia del marchio di offrire soluzioni ibride competitive, seguendo l’esempio di altri modelli come la Lancia Ypsilon Ibrida.

Con questi miglioramenti, la Peugeot e-208 si posiziona come una scelta moderna e versatile per chi cerca un’auto elettrica compatta. La combinazione di maggiore autonomia, nuove funzionalità tecnologiche e un’attenzione particolare alla sostenibilità e alla sicurezza, rende questa vettura un’opzione di grande interesse per un pubblico sempre più attento alle tematiche ambientali e tecnologiche.