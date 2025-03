Un nuovo protagonista si affaccia sul mercato dei SUV elettrici di fascia alta, pronto a sfidare i giganti del settore. Perseus, un ambizioso marchio britannico, si prepara a lanciare un SUV elettrico premium che promette di ridefinire il concetto di lusso e tecnologia, con un debutto previsto entro il 2027. Fondato da Mohammed Yehya El Bakkali, il brand punta a competere direttamente con modelli come Porsche Macan, BMW iX3 e la futura Polestar 7.

Design e stile italiano

Il design, elemento cruciale per il successo in questo segmento, sarà curato da un rinomato studio italiano, noto per la sua eccellenza nell’ingegneria e nello stile automobilistico. Questo dettaglio sottolinea l’attenzione di Perseus verso l’estetica e l’eleganza, valori fondamentali per il mercato premium.

Dal punto di vista tecnico, il SUV sarà costruito su una piattaforma EV consolidata, fornita da un importante gruppo europeo. Secondo alcune indiscrezioni, Perseus potrebbe adottare la piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen o collaborare con Magna per la produzione e l’architettura. Queste scelte riflettono una strategia mirata a garantire affidabilità e prestazioni di alto livello.

Un salto nel buio

El Bakkali ha dichiarato: “Il nostro progetto rappresenta un importante passo avanti nell’innovazione automobilistica globale.” Il marchio si impegna a offrire un prodotto caratterizzato da un design accattivante, prestazioni superiori e un’esperienza cliente all’avanguardia, supportata da intelligenza artificiale avanzata.

Non è la prima volta che El Bakkali si distingue nel settore: nel 2023 aveva già lanciato Atlas, un SUV elettrico compatto destinato al Nord Africa, in collaborazione con Italdesign e Mohammed Hicham Senhaji Hannoun. Questo progetto ha evidenziato il ruolo strategico del Marocco come hub industriale per l’automotive africano.

Con quattro anni a disposizione prima del lancio ufficiale, Perseus ha il tempo necessario per perfezionare il prodotto e la strategia, puntando a ritagliarsi uno spazio rilevante in un mercato in continua evoluzione. La sfida è lanciata: l’innovazione sarà la chiave per emergere in un panorama sempre più competitivo.