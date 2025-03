Un autentico capolavoro su quattro ruote: GFG Style ha svelato la straordinaria Peralta S, una one-off che unisce il fascino senza tempo della Maserati Boomerang del 1971 con le tecnologie più avanzate. Disegnata da Fabrizio Giugiaro per il collezionista messicano Carlos Peralta, questa supercar è stata presentata in anteprima al Pastejé Automotive Invitational in Messico, incarnando l’eccellenza del design italiano.

Eredità e Innovazione

Con la Peralta S, il team di GFG Style e MAT Manifattura Automobili Torino ha dato vita a un progetto che esalta il passato reinterpretandolo. Basata sulla piattaforma della Maserati MC20, questa vettura rompe con le convenzioni moderne per recuperare lo spirito pionieristico degli anni ’70. “L’auto ha un’attitudine tipicamente anni ’70 e non si allinea alle tendenze attuali,” ha dichiarato Fabrizio Giugiaro, enfatizzando il legame tra tradizione e avanguardia.

Design Futuristico

Il design della Peralta S si distingue per l’apertura a cupola che integra parabrezza e portiere in un unico elemento, regalando un look futuristico. La carrozzeria, con una finitura a specchio, e gli interni, caratterizzati da pelle cromata e metallizzata, aggiungono un tocco di lusso e innovazione. La struttura utilizza materiali leggeri come l’alluminio e la fibra di carbonio, sottolineando l’attenzione all’ingegneria avanzata.

Dettagli Unici

L’abitacolo, pur derivando dalla Maserati MC20, è stato personalizzato con un approccio analogico, in netto contrasto con la digitalizzazione delle supercar moderne. Questo omaggio al passato offre un’esperienza di guida unica, sottolineando il connubio tra tradizione e innovazione. Con la Peralta S, GFG Style dimostra che è possibile coniugare la storia del design automobilistico italiano con una visione contemporanea, creando un’opera d’arte esclusiva e irripetibile per il suo fortunato proprietario.