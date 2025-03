Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha presentato una nuova proposta che introduce da sei a otto ore di guida obbligatoria per conseguire la patente B, con l’obiettivo di incrementare la sicurezza stradale e avvicinare l’Italia agli standard europei. La riforma, promossa dal ministro Matteo Salvini, include anche l’obbligo di completare due ore di pratica prima di ottenere il foglio rosa, documento che finora veniva rilasciato immediatamente dopo il superamento dell’esame teorico.

Patente, uniformarsi alle regole europee

Questa decisione rappresenta un compromesso tra la normativa italiana attuale e quella di altri Paesi europei, dove le ore obbligatorie di guida variano tra 10 e 12. Tuttavia, il piano di riforma si inserisce in un contesto più ampio di revisione del Codice della strada, che ha già introdotto misure più severe contro comportamenti pericolosi, come l’uso del cellulare alla guida. Le sanzioni previste vanno da 250 a 1.000 euro, con sospensione della patente per i recidivi e multe che possono raggiungere i 1.400 euro.

Tra le novità più rilevanti, si segnala l’introduzione dell’alcolock, un dispositivo che impedisce l’accensione del veicolo se il conducente ha un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti. La riforma prevede anche la tolleranza zero per chi guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, con la revoca immediata della patente.

Aumento dei costi

Nonostante le inevitabili critiche, legate anche all’aumento dei costi per conseguire la patente dovuto alle ore aggiuntive di pratica, il Ministero ritiene che queste modifiche siano necessarie per formare conducenti più preparati e ridurre il numero di incidenti stradali. La riforma, seppur controversa, rappresenta un passo verso la modernizzazione del sistema italiano, cercando di bilanciare le esigenze di sicurezza con la sostenibilità del percorso formativo per i futuri automobilisti.