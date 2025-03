Piaggio Liberty, un’icona della mobilità urbana italiana, si rinnova completamente dopo 27 anni di successi e oltre un milione di unità vendute. Il celebre scooter torna in scena con un design rinnovato, tecnologia avanzata e una guida ancora più confortevole, rimanendo fedele al suo DNA ma con uno stile e prestazioni decisamente moderni.

Design e Innovazione

Il Centro Stile Piaggio ha trasformato il Liberty, donandogli un aspetto più dinamico e contemporaneo. Il nuovo frontale è caratterizzato da un faro LED orizzontale, che migliora sia l’estetica che la visibilità notturna. L’iconica “cravatta centrale” è stata reinterpretata con una griglia a nido d’ape, richiamando modelli come Beverly e Medley. La linea compatta bilancia un frontale deciso con un posteriore slanciato, reso ancora più elegante da un inserto in alluminio, ideale per l’installazione del bauletto.

Comfort e Tecnologia

Il Liberty punta su un’esperienza di guida ottimizzata grazie a un manubrio rialzato, che favorisce una postura naturale e un maggiore controllo. Il display LCD a colori da 5 pollici, con modalità giorno/notte, fornisce informazioni essenziali come consumi e dati di viaggio, sottolineando l’evoluzione della tecnologia scooter.

Prestazioni di Classe

La struttura in acciaio ad alta resistenza si abbina a ruote di diametro differenziato (16” anteriore, 14” posteriore), garantendo maneggevolezza e stabilità. Il sistema frenante combina un disco anteriore da 240 mm con un tamburo posteriore da 140 mm, con ABS disponibile per le cilindrate maggiori. La gamma di motorizzazioni 4T Euro 5+ comprende unità da 50, 125 e 150 cc, che si distinguono per consumi ridotti e affidabilità.

Personalizzazione e Connettività

Per gli amanti della personalizzazione, il Liberty offre un’ampia gamma di accessori scooter, tra cui bauletto da 31 litri, parabrezza, cupolino fumé, telo coprigambe e tappetino antiscivolo. Inoltre, il sistema Piaggio MIA consente di integrare lo smartphone, gestendo chiamate e contenuti multimediali direttamente dal veicolo.

Gamma e Prezzi Piaggio Liberty

Disponibile nelle versioni standard e nella variante sportiva S, il Liberty si presenta con una gamma cromatica variegata. I prezzi partono da 2.599 euro per il 50 cc, 2.999 euro per il 125 cc e 3.099 euro per il 150 cc, posizionandosi come una scelta accessibile nel segmento degli scooter premium urbani.