Nuova Hyundai NEXO, il SUV a idrogeno per battere le elettriche

Hyundai continua a guidare l’innovazione nel settore della mobilità sostenibile con il lancio della Nuova NEXO, un SUV a idrogeno che ridefinisce gli standard di efficienza e design. Presentata al Seoul Mobility Show, questa seconda generazione di veicoli a cella a combustibile si distingue per una combinazione unica di tecnologia avanzata e estetica raffinata.

Il motore alimentato a idrogeno

Il cuore pulsante della Nuova NEXO è un powertrain potenziato che offre 190 kW di potenza, garantendo un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 7,8 secondi. Con un’autonomia straordinaria di 700 km e tempi di rifornimento di appena 5 minuti, il veicolo rappresenta una soluzione pratica e all’avanguardia per chi cerca prestazioni senza compromessi e rispetto per l’ambiente.

Il design, ispirato al concetto “Art of Steel”, celebra la forza e la flessibilità dell’acciaio con linee decise e dettagli curati. L’identità visiva è arricchita dalle luci HTWO, simbolo dell’impegno strategico di Hyundai nell’idrogeno come energia del futuro. La gamma cromatica include sei tonalità, tra cui spicca il Goyo Copper Pearl, un omaggio alla tradizione coreana reinterpretata in chiave moderna.

Gli interni offrono un’esperienza di bordo premium, con sedili dotati di funzione relax e un volume di carico che raggiunge i 993 litri. I materiali utilizzati riflettono l’attenzione alla sostenibilità, grazie all’impiego di tessuti in PET riciclato e bio vernici. Il sistema di infotainment, integrato in un display curvo all’avanguardia, è compatibile con Apple CarPlay e Android Auto wireless, mentre l’impianto audio Bang & Olufsen con 14 altoparlanti garantisce un’esperienza sonora di alto livello.

Come viene ottimizzata la frenata

Dal punto di vista tecnologico, la Nuova NEXO introduce lo Smart Regenerative System, che ottimizza la frenata rigenerativa, e una capacità di traino fino a 1.000 kg, un primato assoluto per i veicoli a idrogeno. La sicurezza è assicurata da avanzati sistemi di assistenza alla guida, tra cui il Forward Collision-Avoidance Assist 2.0 e il Blind-Spot Collision-Avoidance Assist.

Con dimensioni di 4.750 mm di lunghezza e un passo di 2.790 mm, il SUV ospita una batteria ad alta tensione da 80 kW e un serbatoio dell’idrogeno da 6,69 kg, raggiungendo un’efficienza di 97,8 km/kg secondo gli standard coreani. Questo modello non è solo un prodotto di punta per Hyundai, ma incarna una visione aziendale di mobilità a zero emissioni, supportata dal brand HTWO, dedicato allo sviluppo dell’intera filiera dell’idrogeno.

La Nuova NEXO non rappresenta solo un progresso tecnologico, ma un passo significativo verso un futuro più pulito e sostenibile, confermando la leadership di Hyundai nel settore della mobilità ecologica.