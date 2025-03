La nuova Alfa Romeo Stelvio si prepara a ridefinire il concetto di SUV premium con il suo debutto previsto per giugno 2025. Questo modello rappresenta un importante passo avanti per il marchio, che unisce la sua eredità italiana con l’innovazione dell’elettrificazione, grazie all’adozione di un sistema propulsivo ibrido plug-in.

Alfa Romeo Stelvio, sarà plug-in

Al centro del progetto troviamo un motore PHEV da 1,6 litri, attualmente prodotto nello stabilimento di Szentgotthárd in Ungheria. Questa unità non solo rispetta i più stringenti standard ambientali, ma si distingue anche per la sua versatilità, essendo condivisa con altri modelli del gruppo Stellantis, tra cui la nuova Giulia e alcuni veicoli Jeep. Tale integrazione è resa possibile dall’utilizzo della piattaforma STLA Large, un’architettura progettata per supportare veicoli elettrificati di alta gamma.

Le sinergie all’interno del gruppo Stellantis sono evidenti: un prototipo della nuova Jeep Cherokee, che condividerà piattaforma e motorizzazione con la Stelvio, è stato avvistato negli Stati Uniti. Antonio Filosa, CEO di Jeep, ha confermato questa strategia, sottolineando come la collaborazione tra i marchi stia guidando lo sviluppo tecnologico del gruppo.

Scelta elettrificata

In termini di prestazioni, sebbene i dati ufficiali non siano ancora disponibili, si ipotizza una potenza superiore ai 200 cavalli, perfettamente in linea con il posizionamento premium del veicolo. La scelta di questo motore 1,6 litri rappresenta una svolta rispetto alle precedenti ipotesi tecniche, che includevano un mild hybrid da 333 cavalli e un PHEV da 280 cavalli basato sul 2.0 GME, ormai accantonate per meglio rispondere alle normative ambientali.

Resta ancora da chiarire la scelta del sistema di trasmissione, dato che la produzione americana del cambio eDCT non è ancora stata avviata. Stellantis potrebbe quindi optare per soluzioni già esistenti sul mercato o sviluppare un’alternativa dedicata.

Il debutto della Stelvio segnerà un momento cruciale per Alfa Romeo, dimostrando come il DNA sportivo del marchio possa sposarsi con le tecnologie più avanzate di elettrificazione, mantenendo intatta l’identità italiana che da sempre contraddistingue il brand.