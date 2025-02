Una scoperta che fa battere il cuore degli appassionati di auto classiche: una Plymouth Cuda 440-6 del 1971, rimasta silente per ben 43 anni in un garage dell’Ohio, è tornata a vivere grazie alla passione del collezionista Brent Hoffman, che l’ha acquistata nel 2024. Questa muscle car iconica, prodotta in soli 254 esemplari con il leggendario motore 440 Six-Barrel, rappresenta un autentico tesoro del panorama automobilistico americano.

Plymouth Cuda, una vera muscle car

La storia di questa vettura è intrisa di fascino: acquistata originariamente a Cincinnati da Conrad E. Henthorn, passò nelle mani di David C. Knabb nel 1977. Knabb, profondamente legato al veicolo, rifiutò ogni offerta di vendita per decenni, chiedendo una cifra esorbitante di 400.000 dollari. Solo alla sua scomparsa nel 2024, l’auto trovò un nuovo custode disposto a riportarla agli antichi splendori.

Nonostante il lungo periodo di inattività, l’auto si presentava in condizioni straordinariamente buone. Hoffman, esperto nel settore delle auto classiche, ha intrapreso un restauro mirato, concentrandosi su interventi essenziali: sostituzione dell’olio, revisione dell’accensione e dei carburatori, cambio delle candele e ripristino dell’impianto frenante con componenti originali. Il risultato? Una vettura che conserva intatti gli elementi distintivi di fabbrica, come gli adesivi “billboard” e gli spoiler, pur mostrando qualche modifica discreta, come il collettore di aspirazione in alluminio A12.

Ha percorso pochissima strada

Il debutto della rinata ‘Cuda è avvenuto al raduno Mopars in the Park nel giugno 2024, dove ha attirato l’attenzione degli appassionati per il suo perfetto stato di funzionamento. Da allora, ha percorso circa 100 miglia, mantenendo il contachilometri originale a 55.000 km. Hoffman, consapevole del valore storico del veicolo, guida l’auto con estrema cura, sottolineando il suo ruolo di custode di un pezzo di storia dell’automobilismo americano.

La resurrezione di questa Plymouth non è solo un tributo alla maestria ingegneristica di un’epoca passata, ma anche un simbolo del legame indissolubile tra uomo e macchina, un legame che continua a ispirare e a preservare un patrimonio motoristico senza tempo.