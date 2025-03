In un mondo dove il lusso si intreccia con il rischio, le supercar abbandonate nei garage sotterranei di Dubai rappresentano un simbolo silenzioso di ambizioni svanite e debiti insostenibili. Ferrari, Lamborghini e Porsche, un tempo simboli di successo, giacciono ora coperte di polvere, mentre i loro proprietari fuggono per evitare le severe conseguenze legali imposte dalla legge locale.

Le truffe legate alle supercar

Questa realtà ha aperto le porte a un sottobosco di truffe auto, alimentato da broker senza scrupoli che sfruttano immagini di queste vetture per attirare acquirenti ignari. Promettendo offerte imperdibili, questi intermediari chiedono anticipi consistenti per auto che, nella maggior parte dei casi, non verranno mai consegnate. Un caso emblematico ha visto un dirigente d’azienda perdere milioni di dollari nel tentativo di acquistare una rarissima Mercedes-AMG One, dimostrando quanto pericoloso possa essere questo mercato parallelo.

Fascino, ma grande attenzione

Nonostante il fascino irresistibile di acquistare bolidi di lusso a prezzi stracciati, gli esperti invitano alla prudenza. Per chi desidera provare l’ebbrezza di guidare questi capolavori della meccanica, il noleggio si conferma l’opzione più sicura e priva di rischi. La vicenda, sebbene non esclusiva degli Emirati Arabi, sottolinea il lato oscuro di una città costruita sull’ostentazione della ricchezza, dove il lusso e debiti coesistono in un equilibrio precario.