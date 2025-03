Ferrari F8 scomparsa nel nulla, un caso che sembra tratto da un thriller ad alta velocità. Un sofisticato furto ha colpito un’agenzia di noleggio auto di lusso con sede a Rimini, dove la supercar, noleggiata a settembre 2024, non è mai stata restituita. Il veicolo, dal valore di ben 400.000 euro, ha fatto perdere le sue tracce dopo l’ultimo segnale GPS rilevato a Cerignola, considerato uno snodo cruciale per il traffico di auto rubate.

Una situazione paradossale

Secondo le indagini, coordinate dal sostituto procuratore condotte dai carabinieri del Norm di Rimini, il principale sospettato, un pugliese di 32 anni residente a Pescara, avrebbe agito come intermediario per un’organizzazione specializzata nel traffico illecito di veicoli di lusso. Con una tattica studiata nei minimi dettagli, l’uomo avrebbe posticipato più volte la restituzione dell’auto, avanzando richieste estorsive superiori ai 30.000 euro. Questo stratagemma avrebbe concesso ai complici il tempo necessario per far sparire la preziosa vettura.

Nonostante intercettazioni e appostamenti, la Ferrari resta introvabile. Gli inquirenti ipotizzano che l’auto possa essere stata smontata per la vendita dei pezzi o trasferita all’estero. Per ora, il giudice ha imposto al sospettato l’obbligo di dimora nel comune di Pescara.

Vulnerabilità del mondo del noleggio di lusso

Questo episodio mette in luce le vulnerabilità del settore del noleggio di auto di lusso, sottolineando l’urgenza di potenziare i sistemi di sicurezza e controllo. Sebbene le tecnologie di localizzazione siano strumenti essenziali, si sono dimostrate insufficienti contro organizzazioni criminali altamente specializzate nel neutralizzarle rapidamente.