Nissan sta tracciando un nuovo capitolo nella storia della guida autonoma, grazie a un ambizioso progetto testato sulle trafficate strade di Yokohama. Con un equipaggiamento tecnologico che include quattordici telecamere, nove radar e sei sensori basati sulla sofisticata tecnologia LiDar, la casa automobilistica giapponese mira a ridefinire la mobilità futura.

Nissan, la sfida della guida autonoma

Il modello Serena rappresenta il fiore all’occhiello di questa rivoluzione tecnologica. Attualmente, il sistema è classificato al Livello 2 di autonomia, richiedendo supervisione umana da remoto. Tuttavia, l’obiettivo dichiarato è di raggiungere il Livello 4 entro il 2030, un traguardo che potrebbe risolvere la crescente carenza di autisti in un Giappone sempre più anziano.

Nel contesto globale, Nissan si confronta con colossi come Waymo, leader del settore negli Stati Uniti, mentre il governo giapponese autorizza già veicoli di Livello 4 in aree rurali selezionate. Altri attori come Toyota puntano su città intelligenti, e startup innovative stanno promuovendo soluzioni open-source per accelerare il progresso tecnologico.

Non mancano le opportunità

Le sfide non mancano. Tra queste, la gestione delle responsabilità in caso di incidenti e la risoluzione dei cosiddetti “casi limite”, situazioni impreviste che mettono alla prova i sistemi di intelligenza artificiale. Il professor Takeo Igarashi dell’Università di Tokyo sottolinea l’importanza di soddisfare le elevate aspettative dei consumatori giapponesi, rendendo la perfezione un obiettivo imprescindibile.

Durante i recenti test, la tecnologia ha dimostrato un’elevata affidabilità. In un caso di malfunzionamento, le procedure di arresto d’emergenza sono state attivate con successo, dimostrando l’efficacia dei sistemi di sicurezza. Nissan prevede di espandere la flotta di veicoli autonomi a Yokohama, puntando a stabilire nuovi standard di sicurezza superiori alla guida umana.

Con questa iniziativa, il marchio Nissan non solo sfida i concorrenti globali, ma riafferma la leadership tecnologica del Giappone nel settore delle auto autonome, segnando un passo cruciale verso il futuro della mobilità.