Nissan si prepara a intraprendere una nuova era sotto la guida del futuro CEO, Ivan Espinosa, un dirigente con oltre vent’anni di esperienza nella casa automobilistica giapponese. Espinosa, noto per la sua passione per le automobili e una visione innovativa, assumerà ufficialmente la carica il 1° aprile 2025, con l’obiettivo di trasformare il marchio in un punto di riferimento per il mercato delle auto sportive elettriche.

La sfida per Espinosa non sarà semplice: eredita un’azienda che affronta una concorrenza feroce, specialmente dai produttori cinesi, e una domanda in calo nei mercati chiave. Inoltre, le infrastrutture globali per i veicoli elettrici rimangono inadeguate. Nonostante ciò, il nuovo CEO ha dichiarato di voler riportare Nissan agli splendori degli anni ’90, quando il marchio era sinonimo di prestazioni e innovazione. Il suo sogno? Una piccola auto sportiva elettrica che renda accessibile il divertimento di guida sostenibile a un pubblico più ampio.

Espinosa subentra a Makoto Uchida, che lascia la guida dell’azienda dopo un periodo segnato dal mancato completamento della fusione con Honda. Uchida, che ha elogiato il suo successore definendolo “un visionario con energia inesauribile”, ha guidato Nissan attraverso sfide complesse, incluso il tentativo di posizionare l’azienda nel competitivo mercato delle auto elettriche.

Tra le priorità di Espinosa figura il rilancio del marchio in Nord America, con un completo rinnovamento della gamma, e una strategia mirata in Cina, dove le auto elettriche saranno adattate alle esigenze locali. “In un mondo ideale, costruiremmo una piccola auto sportiva elettrica”, ha affermato Espinosa, richiamando l’eredità di modelli iconici come la GT-R e la Z.

Il consiglio di amministrazione di Nissan, guidato da Yasushi Kimura, ha espresso fiducia nel nuovo CEO, pur riconoscendo le difficoltà che lo attendono. Parallelamente, è stata annunciata una riorganizzazione della leadership aziendale, con Jeremie Papin promosso a executive officer of finance, un passo che potrebbe facilitare future collaborazioni strategiche.

Con un approccio che punta su innovazione e sostenibilità, Espinosa si propone di sbloccare il potenziale inespresso di Nissan, consolidando il suo ruolo nel panorama globale dell’auto elettrica.