DriiveMe, arriva in Italia il servizio di noleggio auto a 1 euro

Il nuovo servizio permette di effettuare il noleggio di un veicolo al costo di un caffè.

Dopo aver debuttato in Francia nel 2012, poi successivamente in Spagna, Portogallo e Regno Unito, DriiveMe arriva anche in Italia offrendo un imperdibile servizio di noleggio auto al costo di un solo euro, consentendo in questo modo la possibilità – anche nel nostro paese – di poter organizzare un viaggio con una spesa irrisoria.

Nato dall’idea dei fratelli Alexandre e Geoffroy Lambert, il servizio DriiveMe punta a soddisfare le esigenze delle aziende di noleggio che hanno la necessità di spostare dà una località ad un’altra, in maniera quotidiana, i loro veicoli. Sfruttando una piattaforma on-line o in alternativa l’apposita app disponibile sia per Android che per iPhone, le auto risultano disponibili per tutti quegli utenti che devono effettuare degli spostamenti, offrendo il servizio di noleggio comprensivo di assicurazione ad un costo simbolico.

Dopo aver scelto la tratta che ci interessa effettuare e dopo aver eseguito la registrazione al servizio, DriiveMe permette al guidatore di scegliere la data e l’ora in cui verrà ritirato il veicolo e la destinazione dove dovrà essere consegnato entro 24 ore, inoltre risulta possibile anche effettuare una breve deviazione alla tratta selezionata.

Come per qualsiasi noleggio, ovviamente il servizio non include le spese di carburante e quelle legate ad eventuali pedaggi autostradali, anche se queste ultime possono essere condivise con gli eventuali compagni di viaggio, trovati anche sfruttando le apposite piattaforme di car sharing. DriiveMe offre quindi la possibilità di raggiungere città italiane al costo di un euro, come ad esempio Roma, Bari, Brindisi, Napoli e Milano, ma anche località europee, tra cui Parigi, Nizza e Barcellona, sempre a 1 euro.

Non manca inoltre la possibilità di raggiungere gli aeroporti, oppure affrontare in maniera low cost un trasloco utilizzando un furgone. DriiveMe si presenta quindi come un modo decisamente rivoluzionario capace di noleggiare i veicoli, inoltre nel prossimo futuro si aggiungeranno nuove tratte e opzioni di viaggio.

“Ci aspettiamo grandi soddisfazioni dall’Italia perché, pur essendo solo al debutto, stiamo già collaborando con aziende major del settore e pensiamo, quindi, che il potenziale sia davvero enorme – ha dichiarato Victor De Pasquale, Responsabile Operativo & Business Developer Italia & Spagna di DriiveMe, che ha aggiunto – Siamo certi che saranno numerosi gli Italiani che si appassioneranno all’idea di poter raggiungere la destinazione delle vacanze o tornare dalla propria famiglia nelle prossime settimane, andando, ad esempio, da Milano a Brindisi con un’auto noleggiata anche all’ultimo minuto, quando treni ed aerei hanno tariffe oramai elevatissime, al costo di un caffè.”