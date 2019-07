Renault: è record a Spa per la Megane R.S. Trophy-R

2’48”338 è questo il tempo fatto segnare dallo specialista Laurent Hurgon al volante della sportiva della Losanga

La Megane R.S. Trophy-R è ancora più cattiva della sportivissima Trophy che abbiamo provato di recente, un’arma affilata per essere a suo agio in pista come dimostra il recente record maturato al “Ring”. Adesso, in occasione degli R-Days sul circuito di Spa, in Belgio, il 24 luglio, ecco che la magia è stata ripetuta con l’auto che è scesa di 5 secondi rispetto al precedente tempo di riferimento diventando la trazione anteriore più veloce a girare nel circuito delle Ardenne.

Merito di un’aerodinamica più spinta, di una cura dimagrante che ha reso la sportiva della Losanga più leggera di 130 kg, e di uno sviluppo più radicale degli assali. Ma anche della bravura dello specialista Laurent Hurgon, capace di maturare diversi record sul Vecchio Nurburgring. Se qualcuno si fosse lasciato sedurre dalla performance della Megane R.S. Trophy-R che ha girato a Spa in un tempo di 2’48”338, allora è meglio che inizi a prenotare un esemplare il prima possibile, perché la vettura sarà realizzata solamente in 500 esemplari e arriverà in concessionaria prima di fine anno.

L’auto in questione, che è apparsa in pubblico per la prima volta in occasione dello scorso gran premio di F1 di Monaco nelle mani dei piloti ufficiali del team di F1 Renault, ovvero di Daniel Ricciardo e Niko Hulkenberg, avrà un listino che partirà da 55.000 euro in Francia, ma potrebbe variare negli altri mercati.

Si tratta del capitolo più recente della storia della Megane R.S. che da oltre 10 anni si cimenta nell’impresa di battere i record di categoria. Tutto è iniziato nel 2008 con il giro in 8’17 al “Ring”, poi c’è stato il successivo nel 2011, e nel 2014 l’auto nella variante Trophy-R è scesa sotto gli 8 minuti, e indovinate ci c’era alla guida? Un certo Hurgon, si proprio lui, che con la Megane R.S. Trophy-R attuale ha sconfitto di nuovo l’inferno verde girando in 7’40”100 prima di confermare la supremazia della compatta anche a Spa.

