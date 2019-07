Caterham Seven 485, in arrivo la versione CSR

La factory britannica propone una versione ancora più estrema della leggerissima Caterham Seven 485.

Caterham, piccolo costruttore inglese specializzato nella produzione di vetture sportive artigianali derivate dall’iconica Lotus Seven, ha annunciato l’introduzione della nuova versione CSR della Seven 485, pronta a debuttare insieme all’intera gamma aggiornata secondo le nuove normative Wltp.

La nuova Seven 485 CSR porta in dote una serie di novità dal carattere “racing”, tra cui l’adozione delle nuove sospensioni anteriori di tipo push-rod, a cui si aggiunge l’assale posteriore indipendente con sospensioni a doppio triangolo e differenziale autobloccante. La dotazione annovera anche nuovi dettaglia aerodinamici dedicati alla zona anteriore della vettura e i cerchi in lega da 15 pollici avvolti da pneumatici Avon ZZS. All’interno dell’abitacolo troviamo dettagli in fibra di carbonio, sedili regolabili rivestiti in pelle e un volante sportivo realizzato da Momo.

Gli amanti della personalizzazione possono inoltre contare sulla nuova linea di accessori battezzata “Signature Personalisation” che mette a disposizione i parafanghi in fibra di carbonio non verniciati, la plancia rivestita in Alcantara e i proiettori diurni con tecnologia LED. Come da tradizione, la vettura vanta un rapporto peso-potenza da record: l’ago della bilancia si ferma a soli 580 kg, mentre il propulsore 2.0 litri Duratec di origine Ford eroga la bellezza di 237 CV.

La Caterham 485 CSR viene assemblata direttamente dalla piccola factory inglese e proposta in Gran Bretagna ad un prezzo di listino che parte da 54.995 sterline, ovvero circa 61.500 euro secondo il cambio attuale.