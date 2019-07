Nuova Mini Clubman, debutta la ricca versione Mayfair Edition

Il nuovo allestimento speciale arricchisce ad un prezzo molto conveniente dotazione e stile della piccola wagon.

La Mini Clubman, aggiornata recentemente dal punto di vista estetico, tecnologico e nella dotazione, guadagna una nuova versione speciale battezzata “Mayfair Edition”, disponibile esclusivamente per il mercato italiano. La nuova Mini Clubman Mayfair Edition punta ad esaltare le doti di stile e di versatilità di questa wagon dal carattere premium e dalle dimensioni compatte, che si distingue per l’originale impostazione caratterizzata da un corpo vettura dotato di quattro porte laterali e di un vano bagagli con due “split doors” posteriori.

Dal punto di vista estetico, la Mayfair Edition si caratterizza per la presenza delle personalizzazioni su side scuttle, a cui si aggiungono le stripes laterali, il logo sul montante posteriore, quello sul bracciolo anteriore e la presenza dei cerchi in lega Multiray Spoke da 18 pollici.

La dotazione tecnologica offerta di serie comprende invece il sistema “Comfort Access” che consente l’apertura – senza contatto – del bagagliaio, con la chiave o con un movimento dei piedi sotto al paraurti posteriore. Non mancano inoltre i proiettori a LED con fari fendinebbia a LED che sfoggiano la caratteristica Union Jack nella zona posteriore, il sistema di infotainment Mini Connected Navigation, dotato di radio MINI Visual Boost con schermo da 6,5 pollici, il modulo di navigazione, il Mini Connected, il Remote Services, il Connected Drive Services, la connessione per smartphone con Apple CarPlay e il Real-Time Traffic Information.

Anche sul piano della sicurezza il livello di dispositivi risulta al top e comprende il park distance control posteriore e il pacchetto Driving Assistant. Quest’ultimo include l’assistenza alla guida tramite una telecamera nel parabrezza, dotato di avviso di un possibile tamponamento tramite segnale visivo, acustico, pre-attivazione dei freni e frenata automatica d’emergenza con riconoscimento pedoni, senza dimenticare il sistema di riconoscimento dei cartelli stradali con i limiti di velocità, i divieti di sorpasso, ed infine il controllo automatico dei fari abbaglianti e park distance control posteriore. La dotazione viene infine completata dal pacchetto portaoggetti e dai sedili posteriori ribaltabili 40:20:40.

La nuova Mini Clubman Mayfair Edition porta in dote una dotazione offerta con un supplemento di prezzo pari a 3.850 euro anziché 8.440 euro per le motorizzazioni One, One D, Cooper e Cooper D. Per le varianti Cooper S, Cooper SD, Cooper S ALL4, Cooper SD ALL4, il supplemento è invece di 6.950 euro anziché 7.480 euro.

