Formula E: Lotterer dalla DS alla Porsche

Viene annunciato oggi che a completare la formazione piloti della Porsche per la stagione 2019/2020 sarà il pilota tedesco.

In attesa del debutto nella prossima stagione di Formula E della Casa tedesca, oggi è stato annunciato ufficialmente che a far parte della squadra ci sarà Andrè Lotterer che andrà ad affiancare il già confermato Neel Jani. Far parte dei progetti Porsche per il pilota tedesco non è una novità, infatti nelle sue esperienze nel mondo del Motorsport può vantare di aver già corso per il Marchio tedesco nel Mondiale Endurance.

Di certo non passano inosservate le sue esperienze precedenti, infatti nella sua carriera può vantare un Curriculum niente male: è stato vincitore della 24 Ore di Le Mans per ben tre edizioni, nel 2011, nel 2012 (anno in cui è diventato anche Campione del Mondo di Endurance) e nel 2014, oltre ad aver avuto esperienze come collaudatore in Formula 1. Le parole del pilota tedesco dopo la proposta di partecipare al campionato di Formula E al volante della Porsche sono state le seguenti: “non vedo l’ora di gareggiare con la Porsche nel campionato di Formula E, bello ritrovare anche Neel, con cui ho già corso in passato: lavorare insieme in Formula E sarà un’esperienza fantastica”.

E’ stata la volontà del Director Team Management della Porsche Motorsport Carlo Wiggers a far si che il sedile della monoposto sia stato assegnato ad Andrè Lotterer, commentando così il completamento della squadra per la stagione in cui la Porsche farà il suo debutto: “con Neel e André abbiamo due piloti molto forti. Entrambi fanno parte della famiglia Porsche da diversi anni e hanno dalla loro parte una grande esperienza. Nell è stato coinvolto fin dall’inizio nel progetto e ora, con André, abbiamo anche un pilota dalla consolidata esperienza in Formula E: con questa formazione di piloti, ci sono le condizioni ideali per un buon debutto”.

Non ci resta che attendere l’inizio del campionato di Formula E per vedere se team e piloti saranno in grado di affrontare al meglio le sfide che li attendono nel corso della stagione.

