Smart EQ forfour, la mobilità elettrica diventa più versatile

La EQ forfour si presenta come una citycar polivalente in grado di sposare una mobilità a zero emissioni.

La Smart EQ forfour è stata protagonista di un esclusivo evento organizzato sulla spiaggia di Ostia, celebre località turistica del litorale romano, battezzato Smart EQ forfour road to the beach. Nello Smart temporary store presente al Porto Turistico di Roma, la cinque porte 100% elettrica targata Smart è stato oggetto di più di 400 test drive, per un totale di 700 km percorsi con la nuova EQ forfour a zero emissioni. L’appuntamento di Ostia è stato quindi un’ottima occasione per conoscere da vicino e testare con mano le caratteristiche e le qualità che distinguono la nuova EQ forfour, frutto della svolta ecosostenibile del brand Smart che da quest’anno distribuirà sul mercato esclusivamente auto a trazione 100% elettrica.

Dimensioni da perfetta cittadina

Lunga appena 3,49 metri, la EQ forfour si riconosce immediatamente per i tipici tratti estetici che distinguono i modelli Smart, a partire dall’ormai famosa cellula di protezione “tridion”, fino ad arrivare al particolare profilo della porta. Rispetto alla al modello fortwo, la EQ forfour vanta due portiere in più – con un raggio di apertura di quasi 90° – che consentono un agevole accesso al divano posteriore. Ribaltando quest’ultimo si ricava una superficie di carico piatta di 1.285 x 996 mm, mentre il volume di carico spazia da un minimo di 315 litri, fino ad un massimo di 975 litri. La versatilità della vettura viene inoltre esaltata dalla possibilità di ribaltare lo schienale del sedile lato passeggero, senza tralasciare la lunghezza di carico che raggiunge i 2,22 metri, in modo da poter ospitare oggetti particolarmente lunghi ed ingombranti.

Un cuore elettrico

La vettura è spinta da un propulsore elettrico alloggiato nella coda, in gradi di scaricare sull’asse posteriore una potenza di 60 kW (81 CV) e una coppia istantanea di 160 Nm. Il Costruttore dichiara un’autonomia con un pieno di energia pari a 160 km, mentre la velocità massima è stata limitata elettronicamente a 130 km/h per non influire negativamente sulla percorrenza offerta dalle batterie. Per guidare la vettura non serve cambiare marcia perché la EQ forfour sfrutta un unico rapporto di trasmissione fisso del cambio, mentre per la retromarcia viene invertito il senso di rotazione del motore.

Il guidatore ha a disposizione un programma di marcia di base a cui si aggiunge la modalità ECO, appositamente sviluppata per uno stile di guida più efficiente. In fase di rilascio dell’acceleratore o in frenata, si attiva il recupero di energia. Quest’ultimo, dotato di radar, agisce in modo previdente, infatti riesce a monitorare in maniera costante la circolazione stradale, selezionando il livello di recupero di energia che risulta più adatto in quel momento.

La dotazione di serie della vettura prevede un caricabatterie di bordo da 4,6 kW, mentre a richiesta risulta disponibile un caricabatterie da 22 kW che permette di ricaricare fino all’80% della capacità delle batterie in meno di 45 minuti. Il prezzo di listino della smart EQ forfour parte da 24.918 euro.

smart forfour electric drive: foto ufficiali Vedi tutte le immagini +21