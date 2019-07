Auto a noleggio, è boom di furti: +36%

In un solo anno sono stati rubati oltre 1.600 veicoli a noleggio che equivalgono a più di 4 furti al giorno.

In Italia, il settore del noleggio a breve termine sta subendo una vera e propria piaga, ovvero un’ondata inarrestabile di furti: in un anno, nel nostro Paese sono stati rubati quasi 1.600 veicoli a noleggio che equivalgono a più di 4 al giorno.

Oltre al danno di immagine per l’Italia, gli operatori del settore denunciano un danno economico per il comparto che supera la soglia dei 10 milioni di euro. Questi dati emergono da una analisi portata avanti dall’ANIASA, l’Associazione che all’interno di Confindustria rappresenta il settore dei servizi di mobilità (noleggio veicoli a lungo termine, rent-a-car, car sharing, fleet management e servizi di infomobilità e assistenza nell’automotive).

Negli ultimi anni, le società di noleggio auto sono corse ai ripari puntando su sistemi e dispositivi tecnologici per poter continuare a garantire i propri servizi ad aziende e turisti: negli ultimi anni i recuperi dei veicoli rubati sono aumentati dal 18 al 49%. Purtroppo però, tutto questo non basta, considerando che questo fenomeno non accenna a diminuire. L’ANIASA sottolinea inoltre come il fenomeno sia più elevato in alcune regioni (Campania, Puglia, Sicilia, Lazio e Lombardia), dove l’operatività del settore dell’autonoleggio viene messo in serio rischio.

Il furto dei veicoli a noleggio, non solo provoca agli operatori del settore un’immediata perdita economica equivalente al valore dell’auto rubata, ma impedisce di ottenere i ricavi dal noleggio della vettura, almeno fino a quando quest’ultima non viene rimpiazzata nella flotta. A tutto questo si aggiungono le perdite economiche e di tempo derivate dalle pratiche burocratiche e amministrative che le aziende di noleggio devono affrontare dopo il furto di una vettura. Non passa in secondo piano nemmeno il danno d’immagine per l’Italia, a causa dei turisti che perdono i loro averi lasciati nell’auto trafugata dai ladri e di conseguenza vedono rovinata la propria vacanza nella nostra bellissima Penisola.

“In controtendenza rispetto al trend generale dei furti a livello nazionale, da anni in costante calo, il settore del noleggio veicoli rappresenta oggi il principale bacino cui attingono le organizzazioni criminali – ha dichiarato Giuseppe Benincasa, Segretario Generale di ANIASA – che negli ultimi anni hanno visto crescere l’interesse per il redditizio business; un fenomeno che beneficia di un’evidente difficoltà di contrasto da parte delle Istituzioni centrali e locali e che riserva, purtroppo, al nostro Paese la maglia nera a livello europeo. Questa criticità si aggiunge alle difficoltà già vissute dagli operatori del rent-a-car a causa dei ricavi per giorno in ulteriore forte diminuzione e delle recenti previsioni di contrazione dei flussi turistici diretti verso il nostro Paese.”