Alfa Romeo cambia strategia: non solo elettrico per il Nord America

Alfa Romeo ha annunciato un significativo cambio di rotta nella sua strategia commerciale per il mercato nordamericano. Il celebre marchio italiano, rinomato per il suo design unico e le prestazioni elevate, ha deciso di abbandonare l’obiettivo di diventare completamente elettrico entro il 2027. Invece, adotterà una strategia multi-energy, che offrirà ai clienti una gamma di modelli comprendente motori termici, elettrici e ibridi plug-in.

La decisione è stata confermata da Chris Feuell, responsabile regionale del marchio, durante un’intervista a Automotive News. Feuell ha sottolineato che la sostenibilità della rete di vendita negli Stati Uniti, composta da 110 concessionari, è stata il principale fattore dietro questa scelta. “Sarebbe molto difficile per loro sopravvivere con un portafoglio di sole elettriche”, ha dichiarato.

Questo cambio di strategia arriva in un periodo di trasformazioni per Stellantis, il gruppo di cui Alfa Romeo fa parte. Le recenti revisioni delle strategie produttive e commerciali, unite alle dimissioni di Carlos Tavares, ex amministratore delegato del gruppo, hanno spinto a riconsiderare gli obiettivi globali del marchio. Inoltre, le politiche Trump, contrarie al cosiddetto “mandato elettrico”, sembrano aver avuto un ruolo nell’orientare questa decisione.

Non è ancora chiaro se questa scelta di abbandonare il full electric sarà limitata al mercato statunitense o se influenzerà anche altre regioni, come l’Europa. Tuttavia, diversi segnali indicano che anche nel Vecchio Continente Alfa Romeo potrebbe optare per una gamma diversificata. In passato, Jean-Philippe Imparato, ex responsabile del marchio, aveva già accennato alla possibilità di una strategia multi-energy per rispondere meglio alle esigenze dei consumatori europei.

Questa decisione rappresenta un momento cruciale per Alfa Romeo, che deve trovare un equilibrio tra innovazione tecnologica, richieste del mercato e preferenze dei consumatori. Resta da vedere come questa nuova direzione influenzerà la percezione del marchio e le sue performance nei mercati globali.