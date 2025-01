Per iniziare il 2025 con classe ed eleganza, DS Automobiles lancia una serie limitata che rappresenta il meglio del savoir-faire francese. L’edizione limitata, chiamata DS ÉDITION FRANCE, è un tributo alla cultura di lusso parigina e sarà disponibile a partire dall’8 gennaio 2025. Con una livrea esclusiva, dettagli dorati e funzionalità all’avanguardia, l’auto riflette il carattere sofisticato della capitale francese.

Questa serie limitata sarà ufficialmente presentata con un modello DS 7 al Salone di Bruxelles a partire dal 10 gennaio, mentre una campagna pubblicitaria dedicata prenderà il via il 15 gennaio, sottolineando la fusione tra eleganza, innovazione e tradizione francese.

I modelli DS 3, DS 4 e DS 7 sono tutti disponibili nella versione DS ÉDITION FRANCE, che si distingue per la combinazione di accenti dorati su una carrozzeria dalle tonalità scure, ispirata alla bellezza di Parigi e ai suoi monumenti. Ogni modello della serie è arricchito con dettagli esclusivi, come le linee dorate sotto i finestrini e i copriruota dorati, un richiamo al lusso senza tempo.

DS 3

Il DS 3 ÉDITION FRANCE è costruito sull’allestimento Pallas e offre elementi unici come una doppia linea dorata sotto i finestrini, copriruota dorati, e un emblema con la bandiera francese e il monogramma “3” dorato. I sedili sono rivestiti in Alcantara nera, mentre la motorizzazione è disponibile in versione 100% elettrica E-TENSE o ibrida. La versione elettrica ha un’autonomia di 404 km, mentre la versione ibrida riduce le emissioni di CO2 e il consumo di carburante. Prezzi a partire da 34.200 € per la versione HYBRID e 42.350 € per la versione E-TENSE.

DS 4

Simile al DS 3, il DS 4 ÉDITION FRANCE si distingue per l’aggiunta di cerchi da 19 pollici e sedili in Alcantara nera. Disponibile nelle versioni HYBRID, PLUG-IN HYBRID 225 e BlueHDi 130 Automatic, offre fino a 62 km di autonomia in modalità completamente elettrica. Prezzi a partire da 38.350 € per la versione HYBRID e 47.300 € per la versione PLUG-IN HYBRID 225.

DS 7

Il DS 7 ÉDITION FRANCE si caratterizza per dettagli eleganti come un volante in pelle traforata con cuciture carminio e oro. Disponibile in versioni PLUG-IN HYBRID 225 e AWD 300, quest’ultimo vanta una accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 5,9 secondi. La versione PLUG-IN HYBRID può percorrere fino a 65 km in modalità elettrica. Prezzi a partire da 45.600 € per la versione BlueHDi 130 Automatic e 59.800 € per la versione PLUG-IN HYBRID AWD 300.