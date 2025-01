Hyundai Motor Company e Kia Corporation sono pronte a portare il loro impegno nell’open innovation al CES 2025, con la partecipazione congiunta di ZER01NE e Hyundai CRADLE. Questo impegno testimonia la volontà di entrambe le aziende di potenziare le proprie piattaforme di innovazione a livello globale, promuovendo soluzioni all’avanguardia in settori come la mobilità sostenibile, l’intelligenza artificiale e la robotica.

ZER01NE VENTURES, una piattaforma che si distingue per l’identificazione e la promozione di collaborazioni con startup visionarie, ha da tempo posto le sue basi nella creazione di un ecosistema innovativo. Da quando è stato lanciato nel 2000, ZER01NE ha dato vita a 36 iniziative interne e ha investito in 107 startup, realizzando 144 progetti collaborativi. La piattaforma ha come obiettivo affrontare le sfide globali attraverso soluzioni creative, stimolando una continua crescita nell’ambito tecnologico e sociale.

Dal canto suo, Hyundai CRADLE si distingue come hub di open innovation globale, con sedi in Silicon Valley, Tel Aviv, Berlino, Pechino e Singapore. Ogni filiale sfrutta i punti di forza delle rispettive regioni per supportare startup emergenti, contribuendo a una rete globale di innovazione. Con 141 progetti realizzati e 46 investimenti effettuati, Hyundai CRADLE è diventato un punto di riferimento per la promozione di tecnologie avanzate in vari settori.

Hyundai e Kia al CES 2025, 10 le startup globali

Al CES 2025, ZER01NE VENTURES e CRADLE presenteranno il frutto delle loro collaborazioni, mettendo in mostra il lavoro innovativo di 10 startup globali. Queste aziende si concentrano su tematiche cruciali come la mobilità futura, l’intelligenza artificiale, la robotica e i materiali sostenibili. Le iniziative presentate includeranno il “CRADLE-Startup Panel Discussions”, sessioni interattive con le startup selezionate e approfondimenti sulle opportunità sinergiche nell’ambito dell’innovazione aperta.

Kyuseung Noh, capo di ZER01NE Group, ha dichiarato: “Il nostro impegno con ZER01NE e CRADLE mira a sostenere l’ecosistema globale delle startup, collaborando con talenti creativi e partner in tutto il mondo. Le nostre iniziative di open innovation sono fondamentali per costruire una catena del valore della mobilità sostenibile che ponga l’accento sull’innovazione a misura d’uomo.”

Tra le 10 startup che parteciperanno al CES 2025, figurano aziende come Deep In Sight, che sta rivoluzionando la tecnologia di rilevamento 3D e l’automazione intelligente, e Narnia Labs, che sviluppa soluzioni AI per ottimizzare i processi produttivi. Anche Terracle, con la sua tecnologia di riciclo della plastica, e Tesollo, che ha sviluppato una pinza robotica innovativa, faranno parte della selezione.

Altri partecipanti includono Capture 6, specializzata nella cattura diretta della CO2, e The Smart Tire Company, con il suo pneumatico airless a basso consumo realizzato in Shape Memory Alloy. Inoltre, Koop.ai offre soluzioni assicurative per la robotica e i veicoli autonomi, mentre MADDE sta innovando la produzione di semiconduttori con le sue stampanti 3D.

InvaLab, che si occupa di restaurare la biodiversità, e 3I Solution, con la sua tecnologia di attivazione neutronica, completano il gruppo di startup selezionate per l’evento. Queste aziende, con le loro soluzioni innovative, sono destinate a giocare un ruolo fondamentale nel futuro della tecnologia e della sostenibilità, contribuendo all’evoluzione del panorama globale.