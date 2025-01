L’atelier Mansory ha svelato una nuova versione della Lamborghini Revuelto, battezzata “Initiate”, portando la supercar a un livello superiore grazie a modifiche sia tecniche che estetiche. Il motore centrale V12 da 6,5 litri aspirato è stato potenziato da 825 CV e 725 Nm di serie a 880 CV e 760 Nm. La componente elettrica resta invariata, ma il supporto dei tre motori elettrici (due anteriori e uno posteriore) consente alla “Initiate” di superare i 1.000 CV di potenza totale, raggiungendo una potenza di sistema di 1.070 CV. La velocità massima sfiora i 354 km/h, con uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 2,4 secondi.

In termini di design, Mansory ha impreziosito la Lamborghini con una serie di elementi in carbonio a vista. Il cofano anteriore in carbonio e la nuova grembiulatura anteriore con alette laterali ottimizzano la deportanza sull’asse anteriore, mentre i brancardi con deflettori d’aria e le prese d’aria laterali contribuiscono al raffreddamento del motore. Il posteriore è altrettanto curato, con un diffusore ridisegnato e uno spoiler estensibile che aumenta la deportanza, migliorando ulteriormente le prestazioni aerodinamiche.

Un’altra novità è l’introduzione di cerchi “FV.10”, nuovi nel programma di personalizzazione Mansory, con dimensioni da 10×21 pollici per l’asse anteriore e 12,5×22 pollici per quello posteriore. Questi cerchi sono abbinati a pneumatici ad alte prestazioni nelle misure 265/30 ZR21 e 355/25ZR22, che garantiscono una perfetta aderenza e performance. L’abitacolo, completamente personalizzabile, rispecchia il lusso e l’esclusività del marchio Mansory, con rifiniture e materiali scelti secondo i gusti del cliente.

Pur non essendo stato comunicato il prezzo, è evidente che la Lamborghini Revuelto “Initiate” rappresenta una combinazione di potenza straordinaria, design personalizzato e prestazioni eccezionali, confermando Mansory come il punto di riferimento per le personalizzazioni di supercar di lusso.