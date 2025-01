Auto d’Epoca in Italia: collezionismo, storia e i marchi più amati

Le auto d’epoca in Italia sono un autentico fenomeno di collezionismo, con una lunga tradizione che affascina appassionati di tutto il mondo. Questo tipo di veicolo non è solo un oggetto da esposizione, ma rappresenta anche una vera e propria icona di un’epoca passata, con modelli che hanno segnato la storia dell’automobilismo. In un periodo in cui l’auto elettrica è in costante espansione, il fascino delle auto storiche rimane intatto, e soprattutto in Italia, dove il collezionismo di questi veicoli è molto diffuso.

Secondo i dati di Car & Classic, che monitorano il mercato delle auto d’epoca, emerge chiaramente una preferenza per modelli prodotti negli anni Settanta, con una netta prevalenza di marchi italiani come Fiat, Alfa Romeo e Lancia. Nonostante le difficoltà odierne di Stellantis, questi marchi continuano a essere molto richiesti dai collezionisti italiani, che li considerano veri e propri simboli di un’era automobilistica che ha segnato la storia del nostro Paese.

Auto d’Epoca in Italia, vincono le anni ’70

La differenza di preferenze tra i collezionisti italiani e quelli di altri paesi europei è evidente. Mentre in Italia gli appassionati si concentrano su modelli classici e iconici degli anni ’70, ’60 e ’80, in altri mercati europei sono più richieste le “Youngtimer”, auto relativamente recenti, con circa 25 anni di età, ma dal design più moderno e simile alle vetture attuali. In Italia, invece, le auto degli anni ’70 continuano a dominare il mercato, con modelli come la Fiat 130 Coupé, la Fiat 124 Spider e la celebre Fiat 500, che sono tra le più ricercate.

Anche nelle aste online, i veicoli degli anni Settanta si aggiudicano i posti più alti, superando quelli degli anni Sessanta e Ottanta. Fiat, Alfa Romeo e Lancia si confermano come i marchi preferiti dai collezionisti, seguiti da brand tedeschi come Porsche e Mercedes. Tra i modelli più apprezzati, spiccano l’Alfa Romeo Spider e la Lancia Fulvia Coupé, che continuano a sedurre gli appassionati di auto d’epoca, non solo per la loro storia, ma anche per il loro design senza tempo.