Car & Classic inaugurerà le sue aste del 2025 con una vera rarità: una McLaren Senna LM del 2022, un’esclusiva hypercar che promette un’esperienza di guida senza compromessi. Questa vettura da sogno, visibile nel prestigioso showroom Lowman di Utrecht, presenta una livrea McLaren F1 Orange con una struttura in fibra di carbonio nera e dettagli esclusivi. Ha percorso solo 74 km e proviene da una delle collezioni più importanti di hypercar in Europa.

La McLaren Senna LM è una creazione di McLaren Special Operations (MSO), ispirata alla leggendaria vittoria a Le Mans del 1995 con la Senna GTR. Questa vettura, uno dei 20 esemplari prodotti, è il risultato di un design che combina prestazioni da pista e comfort da auto di lusso. Rispetto alla Senna GTR, la Senna LM vanta un look ancora più aggressivo e aerodinamico, con un carico che la tiene incollata alla strada anche a velocità estreme.

Nonostante il suo spirito da corsa, la Senna LM non rinuncia ai comfort da strada, come un impianto audio di alta qualità, sedili e sterzo regolabili, aria condizionata e un sistema di telemetria di pista. All’interno, ogni dettaglio è pensato per garantire prestazioni e lusso, con un volante rivestito in Alcantara e sedili avvolgenti per un supporto eccellente.

Il motore V8 biturbo da 4.0 litri, che eroga 845 CV, consente alla Senna LM di accelerare da 0 a 100 km/h in tempi record. Grazie alla fibra di carbonio, l’auto è incredibilmente leggera, favorendo prestazioni superiori. Solo 7 esemplari sono stati prodotti con guida a destra, e uno di questi sarà messo all’asta da Car & Classic.

Car & Classic, con la sua vasta selezione di auto, moto e veicoli commerciali, offre un’esperienza unica per gli appassionati di veicoli da collezione. Con oltre 4 milioni di utenti mensili, è la piattaforma ideale per scoprire veicoli unici, con annunci di auto in vendita e aste settimanali online.