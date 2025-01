AC Schnitzer è uno dei nomi più prestigiosi nel mondo delle personalizzazioni per auto BMW, noto per i suoi interventi unici che elevano sia le prestazioni che l’estetica. L’ultimo progetto del tuner riguarda la BMW X5 LCI, un restyling che non solo ne migliora l’aspetto, ma arricchisce anche l’esperienza di guida.

Performance potenziate

AC Schnitzer ha lavorato per rendere la BMW X5 LCI ancora più potente e dinamica. Non si è limitato a incrementare la potenza, ma ha focalizzato la sua attenzione sull’ottimizzazione della coppia motrice, un elemento cruciale per l’esperienza di guida di un SUV come la BMW X5. In particolare, la versione 40d vede l’aumento della potenza da 352 a 382 CV, con una coppia di 780 Nm. Per il modello ibrido plug-in 50e, la potenza cresce fino a 551 CV e 800 Nm. A questo si aggiungono molle per sospensioni più rigide, distanziali omologati e cerchi esclusivi AC5 in due finiture: bicolore e nero lucido, disponibili in 22 pollici e con bloccaggio opzionale.

Design sportivo e aggressivo

Esteticamente, la BMW X5 LCI di AC Schnitzer acquisisce una presenza più muscolosa e grintosa. Il restyling include componenti aerodinamici avanzati, come splitter anteriori, minigonne laterali e uno spoiler posteriore sul tetto. Questi elementi non solo migliorano l’aspetto, ma contribuiscono anche a un’aerodinamica ottimizzata per performance superiori.

Dettagli interni

Anche l’abitacolo non è stato trascurato: i designer di AC Schnitzer hanno arricchito gli interni con palette del cambio e pedali in alluminio, conferendo all’abitacolo una sensazione di sportività e raffinatezza. Ogni dettaglio è stato pensato per creare un ambiente che rispecchi il carattere della vettura. Anche se i prezzi per l’Italia non sono stati resi noti, i miglioramenti apportati alla BMW X5 LCI da AC Schnitzer rappresentano un equilibrio perfetto tra performance, estetica e comfort.