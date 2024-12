Cupra chiude un anno particolarmente positivo

Il 2024 è stato un anno significativo per CUPRA, caratterizzato da sfide e successi. Il marchio ha registrato una crescita sostenuta, consolidando la sua posizione come uno dei brand automobilistici in più rapida ascesa in Europa, con l’ambizione di espandersi a livello globale.

I punti salienti del 2024 per CUPRA

La più grande offensiva di prodotto : CUPRA ha presentato una gamma completa di veicoli, tra cui il CUPRA Terramar , un SUV sportivo che unisce design e prestazioni eccezionali, e il CUPRA Tavascan , il primo SUV coupé completamente elettrico del marchio.

: CUPRA ha presentato una gamma completa di veicoli, tra cui il , un SUV sportivo che unisce design e prestazioni eccezionali, e il , il primo SUV coupé completamente elettrico del marchio. Successo dell’iconico CUPRA Formentor : Il modello di punta ha continuato a riscuotere successo, presentandosi con un nuovo linguaggio di design, insieme al CUPRA Leon , anch’esso rinnovato per esaltare il suo carattere dinamico.

: Il modello di punta ha continuato a riscuotere successo, presentandosi con un nuovo linguaggio di design, insieme al , anch’esso rinnovato per esaltare il suo carattere dinamico. CUPRA Born VZ : Lanciata a febbraio, questa versione più potente del primo modello completamente elettrico di CUPRA rappresenta il connubio perfetto tra prestazioni ed elettrificazione.

: Lanciata a febbraio, questa versione più potente del primo modello completamente elettrico di CUPRA rappresenta il connubio perfetto tra prestazioni ed elettrificazione. Record di vendite : Nei primi nove mesi del 2024, CUPRA ha consegnato.100 vetture, con un aumento del 5,3% rispetto al 2023, segnando il miglior risultato di sempre per il brand.

: Nei primi nove mesi del 2024, CUPRA ha consegnato.100 vetture, con un aumento del 5,3% rispetto al 2023, segnando il miglior risultato di sempre per il brand. Espansione negli Stati Uniti : CUPRA prevede di entrare nel mercato americano entro la fine del decennio, con l’obiettivo di conquistare una nuova generazione di appassionati di auto. Sono state avviate trattative preliminari con Penske Automotive Group per una possibile partnership.

: CUPRA prevede di entrare nel mercato americano entro la fine del decennio, con l’obiettivo di conquistare una nuova generazione di appassionati di auto. Sono state avviate trattative preliminari con Penske Automotive Group per una possibile partnership. CUPRA City Garages: Per estendere la sua presenza globale, CUPRA ha inaugurato il suo più grande City Garage a Madrid, uno spazio di oltre 1.300 m2 dedicato all’arte, alla musica, alla gastronomia e allo sport. A dicembre, ha aperto il decimo CUPRA City Garage a Istanbul.

La crescita della CUPRA Tribe

CUPRA ha rafforzato le partnership esistenti e ne ha create di nuove:

Collaborazione con l’ambasciatore CUPRA A. Bayona per il concorso “The Dream Makers”, volto a promuovere la prossima generazione di registi.

per il concorso “The Dream Makers”, volto a promuovere la prossima generazione di registi. Alleanza con la Fundació Joan Miró come co-sponsor del prestigioso premio Joan Miró, che celebra il talento degli artisti contemporanei emergenti.

come co-sponsor del prestigioso premio Joan Miró, che celebra il talento degli artisti contemporanei emergenti. Partnership globale con la 37a America’s Cup , uno degli eventi sportivi più prestigiosi al mondo, che per la prima volta si è svolta a Barcellona.

, uno degli eventi sportivi più prestigiosi al mondo, che per la prima volta si è svolta a Barcellona. Partecipazione alla stagione 2024/25 di Formula E con Kiro Race Co, creando il nuovo team CUPRA KIRO.

con Kiro Race Co, creando il nuovo team CUPRA KIRO. Rinnovo della partnership globale con C. Barcelona fino al 2029, diventando Official Automotive and Mobility Partner e Official Car del club.

Collaborazione continua con Primavera Sound per promuovere la scena musicale. Nonostante le sfide del mercato, come l’incertezza del settore e le tariffe imposte dall’Unione Europea sui veicoli elettrici, CUPRA ha raggiunto risultati straordinari grazie al suo team, ai clienti, ai media e a tutti coloro che credono nella sua visione.

Un 2025 che si prospetta elettrizzante

Con l’arrivo del nuovo anno, CUPRA si prepara a un 2025 ricco di nuovi progetti, con l’obiettivo di continuare a guidare il cambiamento nel settore automobilistico. Tra gli eventi in programma, un esclusivo DJ set di Cora Novoa per celebrare l’inizio del 2025, che remixerà lo spirito dell’iconico concerto di Capodanno per una campagna sui social media. CUPRA, con la sua energia e il suo spirito anticonformista, si conferma un marchio che ispira il mondo da Barcellona.