Leapmotor C10 REEV: alternativa ibrida flessibile ed efficiente

Leapmotor presenta in Europa la tecnologia REEV (Range Extender Electric Vehicle) sul suo veicolo di punta, la Leapmotor C10

La Leapmotor C10 REEV è un veicolo che combina i vantaggi delle auto elettriche e a benzina, offrendo un’autonomia estesa e un’efficienza superiore. Con un’autonomia complessiva di oltre 950 km, garantisce una maggiore flessibilità di viaggio, ideale per chi cerca la comodità della guida elettrica senza l’ansia da autonomia.

Leapmotor C10 REEV: come funziona

Cuore del sistema è la tecnologia REEV (Range Extender Electric Vehicle), presentata per la prima volta in Europa al Salone dell’automobile di Bruxelles. La C10 REEV è alimentata da un motore elettrico da 215 CV e da un motore a combustione interna da 1,5 litri. La batteria da 28,4 kWh offre un’autonomia elettrica di 145 km (WLTP).

Come funziona la tecnologia REEV?

Il veicolo funziona principalmente in modalità elettrica, con il motore elettrico che aziona le ruote.Quando la carica della batteria si abbassa, il motore a combustione interna si accende per generare elettricità e ricaricare la batteria, estendendo l’autonomia.

Questo sistema ibrido offre:

Esperienza di guida : Fluida, silenziosa e reattiva tipica di un veicolo elettrico.

: Fluida, silenziosa e reattiva tipica di un veicolo elettrico. Flessibilità: Possibilità di percorrere lunghe distanze grazie al motore a benzina.

Per un’esperienza personalizzata, il conducente può selezionare la modalità energetica (“Energy Mode”) preferita:

Priorità alla guida elettrica : Massimizza l’efficienza e riduce le emissioni.

: Massimizza l’efficienza e riduce le emissioni. Miglioramento della potenza: Aumenta le prestazioni quando necessario.

Ricarica rapida e conveniente:

La C10 REEV supporta sia la ricarica rapida AC che DC.

Con la ricarica rapida DC, è possibile recuperare metà dell’autonomia elettrica in soli 18 minuti.

Quali sono i vantaggi?

Vantaggi chiave della Leapmotor C10 REEV:

Autonomia estesa : Oltre 950 km, ideale per viaggi lunghi.

: Oltre 950 km, ideale per viaggi lunghi. Basso consumo di carburante : Solo 0,4 L/100 km in modalità combinata.

: Solo 0,4 L/100 km in modalità combinata. Emissioni ridotte : 10 g/km di CO2, una scelta ecologica.

: 10 g/km di CO2, una scelta ecologica. Guida silenziosa e confortevole : Adatta sia per la città che per lunghi viaggi.

: Adatta sia per la città che per lunghi viaggi. Tecnologia innovativa : Unisce i vantaggi dei veicoli elettrici e a benzina.

: Unisce i vantaggi dei veicoli elettrici e a benzina. Prezzo competitivo: Rende la C10 REEV un’opzione interessante per i consumatori.

Leapmotor si impegna per l’innovazione e la sostenibilità, offrendo soluzioni di mobilità avanzate per i consumatori moderni. La C10 REEV è un esempio concreto di questo impegno, proponendo un’alternativa ibrida flessibile ed efficiente che risponde alle esigenze di un mercato in continua evoluzione.