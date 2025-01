Ferrari Mythos 1989: l’iconica concept car di Pininfarina

Alla fine degli anni ’80, Ferrari e Pininfarina collaborarono per creare una concept car che incarnasse l’essenza delle barchette da corsa degli anni ’60, reinterpretandola in chiave moderna. Il risultato fu la Ferrari Mythos, presentata al Salone di Tokyo nel 1989, un’auto che combinava innovazione stilistica e avanzamento tecnologico, segnando una pietra miliare nel design automobilistico.

Design innovativo e caratteristiche distintive

La Mythos si distingue per le sue linee aerodinamiche e il profilo a cuneo, con grandi prese d’aria anteriori alle ruote posteriori, elementi che riflettono l’influenza della Ferrari Testarossa. Il design, opera di Pietro Camardella sotto la supervisione di Lorenzo Ramaciotti per Pininfarina, presenta un corpo vettura suddiviso in due sezioni distinte che si uniscono armoniosamente, creando un equilibrio tra estetica ed efficienza funzionale.

Specifiche tecniche e prestazioni

Basata sul telaio della Ferrari Testarossa, la Mythos è equipaggiata con un motore 12 cilindri a V di 180° da 4,9 litri, capace di erogare 390 CV a 6.300 giri/min e una coppia di 354 Nm a 4.500 giri/min. Con un peso di 1.250 kg, la vettura offre un rapporto peso/potenza di 308 CV per tonnellata, promettendo una velocità massima stimata intorno ai 290 km/h.

Influenza sul design delle future Ferrari

La Mythos ha avuto un impatto significativo sul design delle Ferrari successive, in particolare sulla F50, che ha ereditato diverse soluzioni stilistiche e concettuali introdotte con questa concept car. L’approccio innovativo al design e l’attenzione all’aerodinamica hanno contribuito a definire l’estetica delle supercar degli anni ’90.

Produzione limitata e rarità

Sebbene la Mythos non fosse destinata alla produzione in serie, il Sultano del Brunei, Hassanal Bolkiah, noto collezionista di auto esclusive, commissionò tre esemplari operativi, rendendo la Mythos una delle Ferrari più rare e ricercate dai collezionisti di tutto il mondo.

La Ferrari Mythos rimane un simbolo di innovazione e creatività nel mondo dell’automobile. La sua combinazione di design avanguardistico e prestazioni elevate continua a ispirare designer e appassionati, consolidando il suo status di icona senza tempo nella storia dell’automobilismo.